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Mevlevi yeniden sahada

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Mevlevi, antrenör İrfan Aktunçlar yönetiminde sosyal mesafe kuralına uygun şekilde yeniden antrenmanlara başladı

Mevlevi yeniden sahada

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligi'nin başlama tarihi belirsizliğini korurken, ligde mücadele edecek olan takımlarspordaki yasakların kalkması üzerine antrenmanlara başladılar.

Geçtiğimiz sezon katıldığı BTM İkinci Ligdeki ikinci sezonunda üst ligi hedefleyecek olan Mevlevi, antrenörİrfan Aktunçlar yönetiminde Zümrütköy Sahasında yeniden antrenmanlara başladı. Yasaklı dönemde bireysel antrenmanlar yapan Mevlevi futbolcuları tekrar sahaya inerlerken,antrenörİrfan Aktunçlarnezaretinde çalışıyorlar.
Selçuk Aydın başkanlığındaki yönetim kurul da sosyal mesafe kuralına uygun çalışan futbolcuları ile birlikte olup, takıma moral veriyorlar.

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