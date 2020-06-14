banner411
banner69
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
Gönyeli’deki dönüşümü ‘pandemi’ de durdurmadı
42 0
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
Haaland'dan Borussia Dortmund'a hayat öpücüğü
35 0
 
Esendağlı anı maçı Girne’nin
Esendağlı anı maçı Girne’nin
276 0
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
1B 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
251 0
71 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
151 0
banner460

Mevlevi umutlu

banner27

Mevlevi bugüne kadar 2 hazırlık maçı yaparken, Alayköy ve Akdeniz’i mağlup ederek dikkat çekti

Mevlevi umutlu

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig ile ilgili henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürüyorlar. Lige hazırlanan takımlardan olan Güzelyurt ekibi Mevlevi de bugüne kadar 2 hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçlarında aldığı galibiyetle dikkat çekenMevlevi, Alayköy’ü Ali Sayalan’ın golüyle 1 – 0, Salih Özçırak’ın golleriyle de Akdeniz’i 2 – 0 mağlup etti.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.