Mevlevi umutlu

Mevlevi bugüne kadar 2 hazırlık maçı yaparken, Alayköy ve Akdeniz’i mağlup ederek dikkat çekti

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF),Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Lig ile ilgili henüz resmi açıklama yapmamasına rağmen kulüpler hazırlık maçlarını sürdürüyorlar. Lige hazırlanan takımlardan olan Güzelyurt ekibi Mevlevi de bugüne kadar 2 hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçlarında aldığı galibiyetle dikkat çekenMevlevi, Alayköy’ü Ali Sayalan’ın golüyle 1 – 0, Salih Özçırak’ın golleriyle de Akdeniz’i 2 – 0 mağlup etti.

