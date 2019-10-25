banner255
banner69
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
9 0
Şampiyon KKTC
Şampiyon KKTC
8 0
 
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın
38 0
Afrodisia 2019 start aldı
Afrodisia 2019 start aldı
19 0
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
24 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
254 0
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
18 0
banner82

Mevlevi, Aydın ile aydınlandı

banner27

Mevlevi, Aydın ile aydınlandı
banner267

Geçtiğimiz sezon ilk kez BTM İkinci Lige katılan Mevlevi Spor Kulübünün gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlığa köy gençlerinden Selçuk Aydın seçildi.

Selçuk Aydın başkanlığındaki yönetim kurulu gelecek sezona yönelik hazırlıklara da şimdiden başladı. Yönetim, futbol takımının yeni sezonda kullanacağı forma, yağmurluk ve ayakkabıları şimdiden hazırlarken, geçtiğimiz hafta düzenlediği balo ile de kırmızı beyazlı camiayı buluşturdu. Baloya kalabalık bir davetli topluluğunun yanı sıra başbakan Ersin Tatar da katıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.