Mevlevi, Aydın ile aydınlandı

Geçtiğimiz sezon ilk kez BTM İkinci Lige katılan Mevlevi Spor Kulübünün gerçekleştirdiği genel kurulda başkanlığa köy gençlerinden Selçuk Aydın seçildi.

Selçuk Aydın başkanlığındaki yönetim kurulu gelecek sezona yönelik hazırlıklara da şimdiden başladı. Yönetim, futbol takımının yeni sezonda kullanacağı forma, yağmurluk ve ayakkabıları şimdiden hazırlarken, geçtiğimiz hafta düzenlediği balo ile de kırmızı beyazlı camiayı buluşturdu. Baloya kalabalık bir davetli topluluğunun yanı sıra başbakan Ersin Tatar da katıldı.