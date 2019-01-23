Metinser istifa nedenini açıkladı

Süper Lig ekibi Yenicami'de dün akşam istifa kararı alan Başkan Hüseyin Metinser, istifası ile ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Metinser, göreve geldiği günden bugüne kadar yeterli finansal kaynağı yaratamadığı ve camiada birlikteliği yeterince sağlayamadığı için bu kararı aldığını belirterek, yeni bir yönetim oluşturulana kadar mevcut yönetimin geçiş dönemi adı altında görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı.

Metinser'in basın açıklaması şöyle:

Dün akşam Yönetim Kurulumuz ile yaptığımız toplantı sonrasında geçtiğimiz Mayıs ayında devraldığım başkanlık görevinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu süreç içerisinde yeterli finansal kaynak yaratamamış olmam ve camiayı yeterince birlik beraberlik içerisinde olmasını sağlayamamamın neticesinde Yenicami Ağdelen Spor kulübü’nün bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yönetim etrafında kenetlenmesine olanak sağlamak amacı ile bu kararı aldım. Bu süreç içerisinde Yenicami Spor Kulübü’ne katkı koyan ve koymaya devam edecek olan tüm sponsorlarımıza, külübümüzün önde gelenlerine ve Yönetim Kuruluma teşekkürü borç bilirim. Bugüne kadarki başarılarının artarak devam edeceğine hiç şüphe duymadığım ve gösterdikleri duruş ve çabaları ile her türlü takdire layık olan Teknik Heyet ve futbolcularıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bilinmesini isterim ki bu başarılarla dolu camia çok daha fazla ilgiyi ve birlikteliği hak etmektedir. Tüm camiamızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Yönetim kurulumuz akşam aldığı karar doğrultusunda geçiş dönemi adı verdiğimiz bu süreç içerisinde yeni yönetim oluşana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerdir..

Saygılarımla Hüseyin Metinser