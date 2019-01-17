Mete teklifleri değerlendiriyor

Çetinkaya ile yollarını ayırdıktan sonra Düzkaya ile anlaşan başarılı futbolcu Mete Sağır’ın transferi, 2 kulüp yönetiminin anlaşamaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Mete Sağır ise kendisine gelen yeni teklifleri değerlendirirken, kendisi ve kulübü için en uygun teklifi kabul edecek.

Futbolda transferler resmileşti

Bu arada futbolda ara transfer dönemi devam ederken, kulüpler anlaştıkları futbolculara imza attırarak transferleri resmileştirtiriyorlar.

Gençler Birliği, Mağusa Türk Gücü'nden Sami Ergazi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

Mesarya, Mağusa Türk Gücü'nden Emre Özsin'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Doğancı, ilk devrede kiralık olarak Merit ALsancak Yeşilova forması giyen KEmal Yıldırım'ı Binatlı'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Ozanköy, Merit Alsancak Yeşilova'dan Gökhan Sarıoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattı .Gİrne Halk Evi, Oladele Oshobe'nin lisansını alabilmek için, William Boris Hamadou'nun sözleşmesini feshederken, Oladele’ye imza attırdı.