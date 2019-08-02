Mete için Gönyeli devrede

Baf Ülkü Yurdu'nun deneyimli futbolcusu Mete Sağır yeni sezon için takımı ile anlaşamadı. Birçok Süper Lig takımında başarıyla forma giymiş olan yıldız futbolcu Mete için Gönyeli devreye girdi. Kulüplerin anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.