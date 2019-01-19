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Mete anılacak

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Türkiye’nin önemli kulüpleri Altay, Konyaspor ve Samsunspor’da top Mete Adanır, Pazartesi günü kabri başında anılacak

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Mete anılacak
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Türkiye’nin üst liginde 1980’li yıllarda futbol oynayan Kıbrıslı Türk futbolcu Mete Adanır, vefatının 30’uncu yıldönümünde 21 Ocak Pazartesi günü saat 10.30’da Lefkoşa’daki kabri başında törenle anılacak.
1981-1985 yılları arasında İzmir’in Altay takımında, 1985-1987 arasında Konyaspor’da ve 1987-1989 yılları arasında Samsunspor’da top koşturan Mete Adanır, Konyaspor’da oynadığı dönemlerde ise A-Grubu’nda gol kralı olmuştu.
Adanır, Samsunspor takımıyla birlikte otobüsle Malatya deplasmanına giderken, Samsun’un Havza yakınlarında otobüsün bir kamyonla çarpışması neticesinde 20 Ocak 1989 tarihinde 27 yaşında yaşamını yitirmişti.

 

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