Mete anılacak

Türkiye’nin önemli kulüpleri Altay, Konyaspor ve Samsunspor’da top Mete Adanır, Pazartesi günü kabri başında anılacak

Türkiye’nin üst liginde 1980’li yıllarda futbol oynayan Kıbrıslı Türk futbolcu Mete Adanır, vefatının 30’uncu yıldönümünde 21 Ocak Pazartesi günü saat 10.30’da Lefkoşa’daki kabri başında törenle anılacak.

1981-1985 yılları arasında İzmir’in Altay takımında, 1985-1987 arasında Konyaspor’da ve 1987-1989 yılları arasında Samsunspor’da top koşturan Mete Adanır, Konyaspor’da oynadığı dönemlerde ise A-Grubu’nda gol kralı olmuştu.

Adanır, Samsunspor takımıyla birlikte otobüsle Malatya deplasmanına giderken, Samsun’un Havza yakınlarında otobüsün bir kamyonla çarpışması neticesinde 20 Ocak 1989 tarihinde 27 yaşında yaşamını yitirmişti.



