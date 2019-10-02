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Mesut Özil yol ayrımında

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Arsenal ile Mesut Özil'in yolları ayrılıyor. Manchester United maçının kadrosuna alınmayan yıldız oyuncunun, devre arasında kiralık verilmesi planlanıyor

Mesut Özil yol ayrımında
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Mesut Özil için Arsenal defteri kapanmak üzere.

Geçen sezon birçok maçta yedek bekleyen ve bu sezon da aynı durumla karşı karşıya olan Özil için ayrılık vakti yaklaşıyor.

Manchester United maçında kadroya alınmayan yıldız oyuncunun Ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündemde.

Mesut Özil, haftada 350 bin paundluk  geliri ile Arsenal kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu durumunda.

Ada ekibi, bu yüksek meblağ nedeniyle başka bir kulübe transferi gerçekleşirse, maaşın bir kısmını ödemeye hazır.

La Cazette ile daha iyi bir maaşla sözleşme yenilemek isteyen Londra kulübü, bu bütçeyi oluşturmak için Mesut'un yüksek maaşından kurtulmak istiyor.

Teknik direktör Unai Emery'nin planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. 

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