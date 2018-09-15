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Mesut Özil, 200. maçını boş geçmedi

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29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına Newcastle United karşısında çıkarken, bir de gol attı

Mesut Özil, 200. maçını boş geçmedi
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İngiltere Premier Lig'de oynanan beşinci hafta maçlarında Arsenal, Manchester City ve Chelsea sahadan galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda Newcastle United'a konuk olan Unai Emery yönetiminde Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 49. dakikada Granit Xhaka ve 58. dakikada Mesut Özil'in attığı gollerle 2-1 kazandı.

29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıkarken, gol sayısını ise 37'ye yükseltti.

Sahasında Cardiff City'yi ağırlayan Chelsea, 16. dakikada Sol Bamba'nın golüyle geriye düştüğü mücadelede Galler temsilcisini 4-1 yendi.

Londra ekibine farkı getiren golleri 37, 44 ve 80. dakikalarda Belçikalı Eden Hazard, 83. dakikada Willian kaydetti.

Son şampiyon Manchester City, sahasında Fulham ile karşılaştı. Manchester temsilcisi, 2. dakikada Leroy Sane, 21. dakikada David Silva ve 47. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 67. dakikada Fabian Delph'in yerine oyuna girdi.

Günün diğer maçlarında Bournemouth sahasında Leicester City'yi 4-2 yenerken, Crystal Palace da Huddersfield Town deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü.

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