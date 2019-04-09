Mesut Bakkal 7 maçlığına Bursa’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan teknik direktör Mesut Bakkal, görevine başladı. Bakkal, "Herkesten yeni bir sayfa açmasını istiyorum” dedi

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mesut Bakkal, camia ve taraftarlardan oyuncuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmalarını isteyerek, desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Mesut Bakkal, Bursa'nın camiası olan bir takımı bulunduğunu ifade etti.

Bursa’ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Bakkal, “Sizin karşınıza geçerken duygularımı paylaşacağım. Bizim için bu takımın ayağa kalkması için duygular çok önemli. Hem futbolcu hem antrenörlük olarak inanılmaz derecede çekinip, korktuğumuz bir yer Bursa. Benim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş neyse Bursa o. Çok büyük bir camia. Bursa’dan teklif alınca ailem, çocuklarım, torunum bile heyecanlandı. Bursa, inanılmaz bir yer. Onun için çok severek, keyifli geldim. Takımın iyi olacağına inandığım için geldim. En azından alt 3 sıranın bir üstündeyiz. Bunu koruduğumuz taktirde bir sıkıntı olmayacak. 7 maç için anlaştım. Bursa ile her yerde çalışırım. Süper Lig’de her zaman keyif aldığım yerler. Sivas, Eskişehir bunlar camiadır” diye konuştu.

“Desteğe ihtiyacımız var”

Desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Bakkal, şunları söyledi:

“Bazı eksikliklerimiz, bazı yapılmaması gerekenler olmuştur. Camiamızdan ricam birbirimize yardım edelim, yakışanı yapalım. Küskünlüklerin bittiği, egoları bir kenara bırakalım. Bursaspor camiası ile birlikte her zaman var olmak zorunda. Bursaspor şampiyon olmuş, beşinci büyük kulüp. Bunu oyuncularıma da anlattım. Ben sadece destek istiyorum. Yapabileceğimizi biliyorum. Şu anda atletik olarak lig dördüncüsüyüz. Taraftarın coşkusuna uygun bir futbol takımı olmasını isterim oyuncumdan. Yenilginin de adabı var. Siz mağlup olsanız bile o taraftar sizi sahadan çıkarmaz. İstekli olmayı oyuncumdan isterim. Camia ve taraftardan isteğim oyuncunun moral ve motivasyonunu yüksek tutmak. 90 dakika stresli ortamlardan geçeceğiz. Ben hep bu grupta çalışan hocayım. Bu stresi çok iyi biliyorum. Şu anda mazeret üretme hakkımız yok. İyi olmak zorundayız ve olacağız. İnşallah Trabzonspor maçıyla başlayacağız.”