Messi’nin 30 yıllık aşkı bitti

İncirli’nin tecrübeli futbolcusu Hasan Aksoy (Messi) 30 yılın sonrasında aktif futbolculuğu bırakma kararı aldı

BTM Birinci Lig playoff maçında Dikmen’i 3-2 mağlup ederek K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’nin tecrübeli futbolcusu Hasan Aksoy (Messi) aktif futbolculuğu bırakma kararı aldı.

43 yaşında olan ve 13 yaşında İncirli’de başlayıp, Yenicami alt yapısında devam eden 30 yıllık futbolculuğu döneminde en üst ligde de yıllarca başarıyla forma giyen, birçok takımda başarılar elde eden Hasan Aksoy, köyü İncirli’nin en büyük başarısına da katkı koyarak, futbolculuğu bırakma kararı aldı.

Hasan Aksoy, playoff final maçı sonrasında şampiyonluk kupasını camianın önemli ismi Günay Selden’e götürerek büyük bir vefa örneği de sergilemişti.