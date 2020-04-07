Messi’den, ihtiyaçlı kişilere katkı

Hasan Aksoy(Messi), zor günlerde örnek bir davranışta bulunarak maaşından 1000 TL’yi, ihtiyaçlı kişilere yardımda bulunulması amacıyla Beyarmudu Belediyesi’ne bağışladı

Necati KÜLAHLILAR

İncirli ile BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselme başarısı göstererek 30 yıllık aktif futbolculuk yaşamını sonlandıran Hasan Aksoy(Messi), korona virüs salgını dolayısıyla zor günler geçiren ülkemizde, örnek bir davranışa imza attı.

Beyarmudu Belediyesi çalışanı olan Hasan Aksoy, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde örnek bir davranışta bulunarak maaşından 1000 TL’lik bir meblağı, ihtiyaçlı kişilere yardımda bulunulması amacıyla Beyarmudu Belediyesi’ne bağışta bulundu.

Hasan Aksoy, bağış çekini Beyarmudu Belediye başkanı İlker Edip’e takdim ederken, İlker Edip de Hasan Aksoy’a bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.