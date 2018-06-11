Dünya Kupası'na damga vurması beklenen Lionel Messi'den ayrılık sinyali geldi. Messi, Arjantin Milli Takımı'nı dev turnuva sonrası bırakabileceğini açıkladı. Yıldız oyuncunun kararında, "Tangocular"ın kupadaki performansı etkili olacak

Arjantin’in Dünya Kupası'ndaki en büyük kozu Lionel Messi, bir kez daha ayrılık sinyali verdi. Yıldız oyuncu Messi, Sport gazetesine verdiği röportajda turnuva sonrası milli takımı bırakabileceğini açıkladı.

2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'in şampiyonluğunu hedefleyen Messi, "Ne olacağını bilmiyorum, kararım başarımıza bağlı" dedi.

Milli takımın başarılarının basında değer görmediğini belirten Messi, "Finallerde kaybettiğimiz doğru ancak oraya çıkmak da kolay değil" diye konuştu.

Dünya Kupası'nda 16 Haziran'da İzlanda ile oynayacak Arjantin D Grubu'nda diğer maçlarında ise Hırvatistan ve Nijerya ile mücadele edecek.