Mesarya’ya son dakika şoku

Yer: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Recep Yamuk, Fatih Bardakçıoğlu
Yalova: Kıvanç, Çağan, Selçuk, Mehmet Kum, Ahmet (Hakan)(İbrahim), İsmail, Mehmet (Sergülen)Temiz, Mahmut İneci, Mehmet Kanat, Gökhan Titiz, Darbaz
Mesarya: Ferhat, Volkan, Emre, Eren, Hacsan, Abdullah, Okan, Ogün, Mehmet, Alp Ertunga, Yusuf,
Goller: 90. Dk Mahmut (Yalova), 18. Dk Okan (Mesarya)
K-Pet Birinci Lig’de üst sıralara tırmanmak isteyen Yalova ile Mesarya’nın mücadelesinden beraberlik çıktı. Mesarya uzun süre önde götürdüğü karşılaşmadan 90. dakikada yediği golle beraberlikle ayrılarak bir puanla yetinmek zorunda kaldı.
Karşılaşmanın 18. Dakikasında Mesarya atağında Okan kafayla topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Mesarya’nın üstünlüğünde tamamlandı.
Maçın 90. Dakikasında hakem Hüseyin Özkan penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı atışını Mahmut gole çevirerek skora dengeyi getirdi.
Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 berabere tamamlandı ve takımlar birer puanla haftayı kapadı.