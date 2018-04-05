Mesarya’nın yolu şampiyonluk yolu

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup lideri Mesarya, bölge derbisinde son haftaların başarılı takımı Gaziköy’ü, 3-0 mağlup ederek, sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala en yakın rakiplerinin 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.
BTM 1. Ligi Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz gün oynanan 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Mesarya – Gaziköy: 3-0
Dörtyol – Yıldırım: 3-2
Geçitkale – Dipkarpaz: 1-1
Kumyalı – Serdarlı: 4 – 0
Vadili – Tatlısu Seracılar: 7– 0
BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MESARYA SK
|12
|11
|1
|0
|47
|8
|39
|34
|2.
|VADİLİ TÇB SK
|12
|6
|5
|1
|30
|12
|18
|23
|3.
|GEÇİTKALE GSK
|12
|7
|2
|3
|35
|21
|14
|23
|4.
|GAZİKÖY SK
|12
|7
|2
|3
|20
|17
|3
|23
|5.
|DÖRTYOL SK
|12
|5
|2
|5
|19
|28
|-9
|17
|6.
|DİPKARPAZ TÜRK SK
|12
|4
|3
|5
|17
|14
|3
|15
|7.
|YILDIRIM SK
|12
|2
|4
|6
|15
|27
|-12
|10
|8.
|SERDARLI GB
|12
|2
|3
|7
|20
|26
|-6
|9
|9.
|KUMYALI SK
|12
|2
|3
|7
|14
|27
|-13
|9
|10.
|TATLISU SERACILAR SK
|12
|0
|3
|9
|4
|41
|-37
|3