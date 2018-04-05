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Mesarya’nın yolu şampiyonluk yolu

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Mesarya, Gaziköy’ü, 3-0 mağlup ederek, en yakın rakiplerinin 11 puan önünde liderliğini sürdürdü

Mesarya’nın yolu şampiyonluk yolu
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BTM 1. Ligi Kırmızı Grup lideri Mesarya, bölge derbisinde son haftaların başarılı takımı Gaziköy’ü, 3-0 mağlup ederek, sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala en yakın rakiplerinin 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup’ta geçtiğimiz gün oynanan 12. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Mesarya – Gaziköy: 3-0

Dörtyol – Yıldırım: 3-2

Geçitkale – Dipkarpaz: 1-1

Kumyalı – Serdarlı: 4 – 0

Vadili – Tatlısu Seracılar: 7– 0

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu
 

O G B M A Y AV P
1. MESARYA SK 12 11 1 0 47 8 39 34
2. VADİLİ TÇB SK 12 6 5 1 30 12 18 23
3. GEÇİTKALE GSK 12 7 2 3 35 21 14 23
4. GAZİKÖY SK 12 7 2 3 20 17 3 23
5. DÖRTYOL SK 12 5 2 5 19 28 -9 17
6. DİPKARPAZ TÜRK SK 12 4 3 5 17 14 3 15
7. YILDIRIM SK 12 2 4 6 15 27 -12 10
8. SERDARLI GB 12 2 3 7 20 26 -6 9
9. KUMYALI SK 12 2 3 7 14 27 -13 9
10. TATLISU SERACILAR SK 12 0 3 9 4 41 -37 3
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