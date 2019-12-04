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Mesaryalılar sarardılar

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Mesaryalılar sarardılar

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya'nın, geçtiğimiz hafta Görneç ile deplasmanda oynadığı maçta 6 futbolcusu sarı kart gördü.

Mesarya'nın 3-1kazandığı maçın 76. dakikasından, 90. dakikasına kadar Mesaryalı futbolcular toplam 6 sarı kart gördüler. Bu futbolculardan 5 tanesini 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, sadece Arda cezalı olmadı.

Volkan Göktürk, Ahmet Kıyı, Mustafa Kerme, Orhan Kalaycı ve Yusuf Altıner sarı kart cezalarını, bay geçecekleri Doğancı maçında çekecekler. 5 futbolcu Mesarya'nın, 14. haftada kendi evinde oynayacağı Dörtyol maçında forma giyecekler.

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