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Mesarya’dan, Hascan’a izin yok

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Mesarya’dan, Hascan’a izin yok
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K-Pet Süper Lig’de ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan Yenicami’nin ikinci devre kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcu Hascan Kızmaz’a, kulübü Mesarya’dan transfer izni çıkmadı.

Mesarya eşbaşkanı Ömür Devecioğlu ile Yenicami yöneticisi Enver Kahveciler, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu lokalinde dün gerçekleştirilen Kıbrıs Kupası kura çekimi sonrasında bir araya geldiler. Yapılan görüşmede Ömür Devecioğlu, Muammer’in ayrılması ve Eren’in ayağının kırılmasından dolayı teknik direktörleri Ahmet Ogan’ın, Hascan’ın takımda tutulmasını istediğini, söyledi. Ömür Devecioğlu, konuyu yönetim kurulu toplantısında da değerlendireceklerini belirtti.

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