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Mesarya’da sözü Arda söylüyor

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Mesarya, geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de Bostancı Bağcılkarşısında Arda Sözcü’nün golleriyle galibiyete uzanırken, liderliğini sürdürdü. Bağcıl ise düşme hattında kaldı

Mesarya’da sözü Arda söylüyor

Stad:  Bağcıl Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Erdem Canaloğlu, Cem Öksüzoğulları

Bostancı Bağcıl: Gültekin, Ahmet, Arda, Kaan, Mustafa, Zekai, Kemal Solkanat, Kemal Yılmazoğlu, Cemal (Dk.75 Justice), Doğukan, Hasan

Mesarya: Hasan, Halil Turan (Dk.82 Mehmet), Orhan, Mustafa, İbrahim, Arda, Abdullah, Cemal (Dk.65 Mehmetali), Ferhat, Çağdaş, Yusuf (Dk.46 Okan)

Goller: Dk.60 ve 90 Arda Sözcü (Mesarya)

K-PET Birinci Ligin 21. hafta maçında lider Mesarya, konuk olduğu Bostancı Bağcıl’ı 2-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamlarken, goller formda golcü Arda Sözcü’den geldi.

Bağcıl Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her 2 takımın da çabası gol getirmezken,devre golsüz sona erdi.

İkinci devrede baskısını artıran Mesarya’ya galibiyeti getiren golleri 60 ve 90. dakikalarda Arda Sözcü kaydetti. Bu galibiyetle Mesarya puanını 51 yaparken, 2. İle arasındaki puan farkını korudu. Bostancı Bağcıl ise 17 puanda kaldı.

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

22

15

6

1

48

15

33

51

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

22

14

4

4

41

9

32

46

3.

Girne Halk Evi

22

12

6

4

44

24

20

42

4.

Yalova SK

22

11

7

4

36

17

19

40

5.

L. Gençler Birliği SK

21

11

3

7

39

28

11

36

6.

Maraş GSK

22

10

5

7

34

25

9

35

7.

Dörtyol SK

22

9

7

6

39

29

10

34

8.

Esentepe KKSK

22

8

8

6

33

29

4

32

9.

Mormenekşe GBSK

22

9

5

8

33

36

-3

32

10.

Görneç KSK

22

7

7

8

42

39

3

28

11.

Karşıyaka ASK

22

7

7

8

25

30

-5

28

12.

Lapta TBSK

22

7

2

13

30

38

-8

23

13.

Çanakkale TSK

22

5

6

11

27

45

-18

21

14.

Ozanköy SK

22

5

3

14

21

55

-34

18

15.

Bostancı Bağcıl SK

22

3

8

11

25

35

-10

17

16.

Doğancı SK

21

0

0

21

0

63

-63

0

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