Mesarya’da sözü Arda söylüyor

Stad: Bağcıl Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Halil Erdem Canaloğlu, Cem Öksüzoğulları
Bostancı Bağcıl: Gültekin, Ahmet, Arda, Kaan, Mustafa, Zekai, Kemal Solkanat, Kemal Yılmazoğlu, Cemal (Dk.75 Justice), Doğukan, Hasan
Mesarya: Hasan, Halil Turan (Dk.82 Mehmet), Orhan, Mustafa, İbrahim, Arda, Abdullah, Cemal (Dk.65 Mehmetali), Ferhat, Çağdaş, Yusuf (Dk.46 Okan)
Goller: Dk.60 ve 90 Arda Sözcü (Mesarya)
K-PET Birinci Ligin 21. hafta maçında lider Mesarya, konuk olduğu Bostancı Bağcıl’ı 2-0 yenerek haftayı galibiyetle tamamlarken, goller formda golcü Arda Sözcü’den geldi.
Bağcıl Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında her 2 takımın da çabası gol getirmezken,devre golsüz sona erdi.
İkinci devrede baskısını artıran Mesarya’ya galibiyeti getiren golleri 60 ve 90. dakikalarda Arda Sözcü kaydetti. Bu galibiyetle Mesarya puanını 51 yaparken, 2. İle arasındaki puan farkını korudu. Bostancı Bağcıl ise 17 puanda kaldı.
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
22
|
15
|
6
|
1
|
48
|
15
|
33
|
51
|
2.
|
22
|
14
|
4
|
4
|
41
|
9
|
32
|
46
|
3.
|
22
|
12
|
6
|
4
|
44
|
24
|
20
|
42
|
4.
|
22
|
11
|
7
|
4
|
36
|
17
|
19
|
40
|
5.
|
21
|
11
|
3
|
7
|
39
|
28
|
11
|
36
|
6.
|
22
|
10
|
5
|
7
|
34
|
25
|
9
|
35
|
7.
|
22
|
9
|
7
|
6
|
39
|
29
|
10
|
34
|
8.
|
22
|
8
|
8
|
6
|
33
|
29
|
4
|
32
|
9.
|
22
|
9
|
5
|
8
|
33
|
36
|
-3
|
32
|
10.
|
22
|
7
|
7
|
8
|
42
|
39
|
3
|
28
|
11.
|
22
|
7
|
7
|
8
|
25
|
30
|
-5
|
28
|
12.
|
22
|
7
|
2
|
13
|
30
|
38
|
-8
|
23
|
13.
|
22
|
5
|
6
|
11
|
27
|
45
|
-18
|
21
|
14.
|
22
|
5
|
3
|
14
|
21
|
55
|
-34
|
18
|
15.
|
22
|
3
|
8
|
11
|
25
|
35
|
-10
|
17
|
16.
|
21
|
0
|
0
|
21
|
0
|
63
|
-63
|
0