Birinci Ligde yeni sezona oldukça iddialı bir kadro ile girmeye hazırlanan Mesarya’da saha krizi yaşanıyor.

İki futbol sahasına sahip olan kulübün her 2 sahasının zemini de kurudu. Mesarya’nın, Turunçlu’da bulunan Hasan Bardakko Stadının zemini ile geçtiğimiz aylarda hizmete giren Paşaköy Stadının zemini, zemindeki çimlerin kış çimi olmasından dolayı kurudu.

Yeni sezona yetişmesi için zeminlerin en azından birine acil ekim yapılması gerektiğini söyleyen Mesarya yöneticisi Ömür Devecioğlu, Spor Dairesi yetkililerine ulaşamadıklarını söylerken, başbakan Ersin Tatar’dan konu ile ilgili yardım talep ettiklerini açıkladı.