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Mesarya’da genel kurul akşamı

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Mesarya’da genel kurul akşamı
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Birinci Lig ekiplerinden Mesarya’da bu akşamı saat 20:00’de Paşaköy’deki kulüp lokalinde genel kurul gerçekleştirilecek.

Mevcut yönetimde görev yapan isimlerin yanı sıra, yeni isimlerin de eklendiği yeni yönetim listesinin onay isteyeceği genel kurulda öncelikle mali ve faaliyet raporları onaya sunulacak. Daha sonra yönetim kurulunun onaya sunulması ile genel kurul sonlanacak.

Yeni yönetim kurulunun onay alması halinde ise gerçekleştirilecek olan toplantıda görev dağılımı gerçekleştirilip, başkan belirlenecek. Başkanlık için ise en güçlü isim olarak Gürkan Onalt’ın ismi geçiyor.

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