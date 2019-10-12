Mesarya zevkten dört köşe

K-Pet 1. Ligde zirve yarışında olan Mesarya konuk ettiği Çanakkale’yi ilk yarıda üç ve ikinci yarıda ise attığı tek golle 4-0 mağlup ederken puan farkıyla da liderliğe yükseldi

Stad: Cihangir Stadı Hakemler: Hakan Ünal,Necmi Bulut, Abdullah Genç Mesarya: Hasan, Mustafa, Orhan, Yusuf, Okan, Mustafa Ayker, İbrahim, Mehmetali (Sabri), Arda (Hali Türen), Ahmet(Volkan), Halil Turan. Çannakkale: Umut, Barış, Ahmet, Ali(Ekrem), Hakan, Halil, Uvanç, Selçuk(Çağdaş), Gökçan, Ahmet, Hasan Goller: Dk. 9 Ahmet Kıyı, Dk. 30 ve 74 Halil Turan, Dk. 45+1 Arda (Mesarya) İbrahim DALOĞLU K-Pet 1. Lig’in 5. Hafta mücadelesinde süper lig hedefinde olan Mesarya takımı, konuk ettiği ligin alt sıralarında uzaklaşmak isteyen Çanakkale’yi Halil Turan’ın iki, Ahmet Kıyı ve Arda’nın golleriyle 4-0 mağlup ederek zirve mücadelesi yapan diğer takımların puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi. Oldukça düşük tempoda ve vasatın altında oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan ev sahibi Mesarya aradığı golü erken buldu. Dk. 9 Çanakkale orta alanında topu kapan İbrahim Çıdamlı güzel bir topla Ahmet Kıyı’yı Çanakkale ceza sahası önünde buluşturdu. Kıyı, önünü boşaltarak şutunu attı ve topu köşeden ağlara gönderdi. Dk. 30 Mesarya atağında Çanakkale ceza sahası önünde Halil Turan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Halil Turan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı. Dk. 45+1 Mesarya’nın hızlı gelişen atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen Halil Turan, sol kanattan ceza sahasına girerek önünü boşaltarak şutunu attı. Kaleci Umut’un müdahalesiyle yükselen topa geriden gelen Arda göğsüyle dokunarak topu ağlara gönderdi ve ilk yarının skorunu 3-0 olarak belirledi. Dk. 65 Mesarya atağında Mustafa Ayker’in pasıyla Çanakkale ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Halil Turan’ın şutunda top üstten auta gitti. Dk. 74 Organize gelişen Mesarya atağında İbrahim Çıdamlı’ın güzel ara pasıyla Çanakkale ceza sahası içinde topla buluşan Halil Turan güzel bir plase vuruşla kalecinin altından topu ağlara gönderdi. 4-0 Dk. 87 Mesarya defansının kaptırdığı topla buluşan Ahmet’in pasıyla buluşan Hakan müsait pozisyonda şutunda top yandan auta gitti. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 4-0 Mesarya üstünlüğünde tamamlandı.