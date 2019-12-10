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Mesarya yönetimi görev dağılımı yaptı

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Mesarya yönetimi görev dağılımı yaptı

K-PET Birinci Ligden emin adımlarla K-PET Süper Lige yürüyen Mesarya da geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen olağan üstü genel kurul sonucunda başkan değişikliği olmuştu.

Vedat Kolçak'ın başkanlığa devam etmeme kararı sonrasında gerçekleştirilen olağan üstü genel kurulda, Ömür Devecioğlu ile Halil Topaloğlu eş başkanlığa getirildi.

Ömür Devecioğlu ile Halil Topaloğlu eş başkanlığında yönetim kurulunda görev alanlar ve görev dağılımı şöyle oldu:

“Ömür Devecioğlu - Halil Topaloğlu, eş başkanlar, Kaan Ertuğ koordinatör, Sait Uzun genel sekreter, Halil Saka mali işler sorumlusu, Mehmet Ali Topaloğlu sporcu sorumlusu, Kemal Kalkaner sosyal işler sorumlusu, Fikret Uluerli federasyon temsilcisi, Erdal Özata – Sait Uzun – Hüseyin Samancıoğlu lokal ve tesis sorumlusu, Taner Samancıoğlu – Çetin Sadeli faal üyeler”

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