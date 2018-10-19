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Mesarya yeni hocasını belirledi

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Mesarya yeni hocasını belirledi
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 1.Lig’de Mesarya’da görevinden istifa eden antrenör Çağan Çerkez’nin yerine teknik direktör Ahmet Ogan getirildi. Dün bir araya gelen Mesarya Spor Kulübü eş başkanları Mehmetali Topaloğluları, Ömür Devecioğlu ile teknik direktör Ahmet Ogan arasında yapılan görüşmelerden sonra anlaşmaya varılarak sözleşme imzalandı. Mesarya bölgesinin 1.ligdeki temsilcilerinden Mesarya ile anlaşma sağlayan teknik direktör Ahmet Ogan takımla birlikte ilk antrenmana dün çıktı. Mesarya’nın yeni teknik direktör Ahmet Ogan birlikte çalışacağı teknik kadroyu da belirleyerek, yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman, Özgür Ruso görev yapacak.

UMUDUMUZU YİTİRMEDİK

Mesarya Spor Kulübü eş başkanları Mehmetali Topaloğluları, Ömür Devecioğlu, sezon öncesi lige çok iyi hazırlanarak girmelerine rağmen geride kalan dört haftada istedikleri sonuçları alamayarak beklenilen noktaya gelemedikleri belirtilerek görevinden istifa eden antrenör Çağan Çerkez’nin görevinden ayrılması sonrasında yeni arayış içerisine girdikleri belirtildi. Ligin yeni başladığına vurgu yapılarak yeni arayışlar içine girilerek ligi iyi tanıyan teknik direktör Ahmet Ogan ile anlaşarak göreve getirdikleri açıklandı. Mesarya Spor Kulübü eş başkanları Mehmetali Topaloğluları, Ömür Devecioğlu, görevden ayrılan antrenör Çağan Çerkez’e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı da ayrıca teşekkür edildi.

İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM

Mesarya Spor Kulübü’nde teknik direktörlüğe getirilen Ahmet Ogan, ligde geride kalan dört hafta sonunda Mesarya’nın istediği sonuçları alamadığına vurgu yaparak, yeni başlayan lig sürecinde birlik, beraberlik içerisinde başarıya ulaşabileceklerine inandığını belirterek eş başkanlar Mehmetali Topaloğluları, Ömür Devecioğlu ve yönetim kuruluna güvenerek göreve getirdiklerinden dolayı teşekkür etti. Ahmet Ogan, sezon başı oluşturulan kadronun kaliteli bir kadro olduğunun altını çizerken, var olan potansiyeli harekete geçirmenk için çok çalışmaları gerektiğini belirtti. İlk devre adına her maçı tek tek ve final niteliğinde göreceklerini belirten Ahmet Ogan, çok iyi çalışan genç başkanlar, yöneticiler, futbolcular ve taraftarlarımız ile çok iyi işler yapacaklarına inancının tam olduğunu ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, hazırlık dönemi ve sezon başından dördüncü hafataya kadar takımda görev yapan antrenör Çağan Çerkez’e de hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 

Teknik Direktör Ahmet Ogan Mesarya’nın başında ilk sınavını 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Maraş karşısında verecek.

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