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Mesarya'ya pekmezli galibiyet

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Mesarya konuk olduğu Ozanköy deplasmanından 3 farklı galibiyetle dönerken, ligde 6 puanla ikinci sıraya yerleşti

Mesarya'ya pekmezli galibiyet
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Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu , Hakan h. Gök

Ozanköy: Kemal,Mehmet,Okan, Ali, Şamil, Murat,Özcan,Emrah (Dk.74 Necat),Efe (Dk.56 Ali),Mevlüt,Ersal (Dk.46 Darbaz)

Mesarya: Hasan, Halil Türen (Dk.75 Nahit),Orhan,Mustafa,İbrahim (Dk.83 Mehmetali),Halil Turan (Dk.90 Mehmet Burçaklı), Abdullah,Okan,Ferhat,Ahmet,Yusuf

Goller: Dk.22 (P) ve 36 Halil Turan,dk.90 Ferhat (MESARYA)

K-PET Birinci Ligin ikinci haftasında Mesarya konuk olduğu Ozanköy deplasmanında 3 farklı bir galibiyet alarak ligde ikide iki yaptı. Mesarya'ya galibiyeti getiren golleri Halil Turan ve Ferhat kaydetti.

Mesarya takımımız, K-PET Birinci Ligde2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Ozanköy deplasmanında oynadığı maçı 3-0 kazanırken, ilk yarıda Halil Turan’ın biri penaltıdan olmak üzere 2 golü geldi.

İkinci yarıda da daha baskın top oynayan Mesarya, Türkiyeli futbolcusu Ferhat'ın mükemmel golüyle maçı 3-0 kazandı.

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