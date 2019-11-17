Mesarya'ya ilk darbe Lapta'dan

Lapta, lider Mesarya'yı gol düellosu şeklinde geçen maçta mağlup ederek, rakibine ilk mağlubiyeti tattıran takım oldu

K-PET Birinci Ligde 10. haftada Şht Şevket Kadir Stadında oynanan maçta kazanan 4-3'lük skorla Lapta oldu.

İsfendiyar Açıksöz'ün yönettiği maça Lapta fırtına gibi başlarken, ilk devrede 3 gol bularak skoru 3-0 yaptı.

14 ve 17. dakikalarda Ramazan Çoruk, kaleci Hasan Piro'yu mağlup ederek skoru 2-0 yaptı. Kemal Göktaş'ın 44'deki golü devrenin skorunu belirledi. 3-0

İkinci devreye Mesarya golle başlarken, 46'da Halil Turan skoru 3-1 yaparken, 77'de savunmadan ileriye çıkan Okan Göktürk takımını umutlandırdı. 3-2

Maçın 90. dakikasında sahneye çıkan Lapta'nın Türkiyeli golcüsü Ömer Kaygusuz, takımını rahatlatırken, skor 4-2 oldu. Uzatma dakikalarında ise Okan Göktürk maçın skorunu belirledi. 4-3

Mesarya 2 haftada 5 puan kaybederek, 2. sıradaki Yonpaş Dumlupınar ile arasındaki puan farkının 2'ye inmesine engel olamadı. Lapta ise orta sıralara tırmandı.