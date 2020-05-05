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Mesarya ‘tescil’ dedi

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Mesarya’da yönetim kurulu, Türkiye ve Avrupa’da antrenman izini verildikten sonra vaka sayılarının futbol takımları içerisinde çokça saptanması ve devletin gerekli sağlık alt yapısı olmadığı gerekçesi ile liglerin tescil edilmesini istedi

Mesarya ‘tescil’ dedi

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’da yönetim kurulu, Türkiye ve Avrupa’da antrenman izini verildikten sonra vaka sayılarının futbol takımları içerisinde çokça saptanması ve devletin gerekli sağlık alt yapısı olmadığı gerekçesi ile liglerin tescil edilmesini istedi.

Mesarya yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Mayıs ayı için Türkiye ve Avrupa’da antrenman izini verildikten sonra vaka sayılarının futbol takımları içerisinde çokça saptandığını görmekteyiz. Ankaragücü örneğinde olduğu gibi…

Devletin kit alma imkanı bu kadar kısıtlıyken bize rutin aralıklarla test yapma, hijyenik altyapı oluşturma vs şansı var mı? Hepimizin ailesinde yaşlı, çocuk, hasta kişiler varken Kimsenin hayatını, sağlığını riske atmaya değmez. Çünkü futbol bulaşıp yaymaya çok müsait bir spordur. Hastane altyapımız bunun üstesinden gelemeyebilir.
Eylül’de ise yurt dışı açılım olacağı için bizi daha da büyük risk beklediği konusunda sağlık bilimcilerden sürekli uyarı alıyoruz. Bizim kulüp olarak düşüncemiz sağlık tedbirleri alınamayacağı öngörümüz olduğu için liglerin küme düşürülme olmadan (Türkiye’de alt liglerde ve Avrupa'nın bazı liglerinde olduğu gibi) mevcut haliyle tescil olmasıdır. Bu olmazsa Eylül ayı içerisinde sadece play off – play out şeklinde maç sayısının azaltılarak ligin tamamlanmasıdır. Bu sayede gelecek sezonun takvimlemesi ve ekonomik yönden yeniden yapılanması çok daha sağlıklı olacaktır.

Şunu da belirtmek isteriz ki Mesarya Spor Kulübü olarak federasyonumuzun alacağı her karara saygı duyacağız. Herkese iyi çalışmalar dileriz.”  

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