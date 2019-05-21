Mesarya sezonu mutlu sonla noktaladı

K-Pet 1.ligde mücadele eden Güney Mesarya’nın sarı kırmızılı ekibi Mesarya ligi yedinci sırada tamamlayarak sezonu mutlu sonla noktaladı. Geçtiğimiz sezon Bölgeler Terfi Müsabakalarında şampiyon olarak 1.lige yükselen Mesarya, sezona Mehmetali Topaloğlu, Ömür Devecioğlu eş başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 yıl aradan sonra şampiyon olarak tekrar 1.lige yükselerek, antrenör Çağan Çerkez yönetiminde Kaleci antrenör Özgür Ruso ile birlikte başlanılan ligde ilk dört haftalık bölümde beklenilen performans ve başarıyı sağlayamayarak puan cetvelinde 1 puanla ondördüncü sırada yer aldı.

Yeni Oluşuma Gidildi

Ligdeki kötü gidişin ardından Mesarya yönetimi değişikliğe giderek takımın başına teknik direktör Ahmet Ogan’ı getirerek yeni bir oluşuma gidildi. Mesarya Spor Kulübü eş başkanları Mehmetali Topaloğlu, Ömür Devecioğlu ve yönetim, teknik direktör Ahmet Ogan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayarak göreve başlanıldı. Mesarya’da teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde yardımcı antrenör Korhan Kotbaş, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman’dan oluşan teknik kadro ile yeni oluşuma gidildi.

Daralan Kadroyu İçimizde Çözdük

Ligin ilk devresinde Mesarya da şansız sakatlıklar ile daralan kadro yapısı mevcut oyuncuları farklı mevkilerde kullanarak, içlerinde çözüdüklerini belirten Ahmet Ogan, Maraş maçında Nahit Çavuşoğlu, antrenmanda Hasan Şemmedi, ilk devrede Düzkaya ile oynanan son maçta da Eren Aktaş’ın ayak kırıklar ile çok ciddi, şansız ve üzücü sakatlıklar yaşadıklarını belirtti.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen daralan kadromuzudaki mevcut oyuncularımız ile özverili bir şekilde mücadele ettiklerini ifade eden teknik direktör Ahmet Ogan, ligin beşinci haftasında Maraş deplasmanda alınan üç puanla başladıklarını, ligde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak toplanan 22 puanla ilk devreyi 8.sırada tamamladıklarını söyledi.

Devre Arası Hazırlıklar İyi Geçti

K-Pet 1.ligde mücadele eden Mesarya, devre arasında takımın mevcut kadrosuna yaşanan sakatlıklardan dolayı ihtiyacı olan yerlere nokta transfer yaptıklarını belirten Ahmet Ogan, takım olarak hiç ara vermeden antrenmanlar ve hazırlık maçları ile çok yoğun çalışarak iyi hazırlanarak ikinci devreye başladıklarını belirtti. Ligi süreci içerisinde yeni katılan oyuncular arasında birlik beraberliğin sağlanması adına mental, psikolojik ve takım olma yolunda yönetim ile birlikte uğraş verdiklerini belirten Ahmet Ogan, Mesarya’nın ikinci devrede skora tesir eden hakem hataları, uzatma bölümlerde kalemizde gördüğümüz goller ile beklenmedik puan kayıpları hedefe gidilen noktada konsantrasyon kaybına neden olduğunu belirtti.

100.Yıl Stadına Geri Dönüş

Ligin ilk devresinde saha sıkntısı yaşan Mesarya’nın karşılaşmaları Dörtyol stadında oynadığın, daha sonra Turunçlu Hasan Bardakko stadının devereye girmesi ile rahatladığını belirten teknik direktör Ahmet Ogan, ikinci devrenin başında yönetimdeki arkadaşların, Belediye personelin ve Spor Dairesi’nin çok büyük uğraşları, çalışmaları sonuncunda mükemmel zemini ile hizmete giren Paşaköy 100.Yıl stadında Yeni Boğaziçi maçı ile müthiş bir geri dönüşle başladıklarını söyledi. Daha sonraki maçlarda iki beraberlik, üç mağlubiyet alarak üst üste kaybedilen karşılaşmaların ardından sıkıntılı sürece girdiklerini belirten Ahmet Ogan, bu sezon adına yaşanan mükemmel geri dönüşlere bir yenisine daha imza atarak Yonpaş Dumlupınar maçı ile yükselişe geçtiklerinin altını çizdi.

Ligdeki Kader Anımız

Ligde 21.haftadan başlamak üzere içeride Yonpaş Dumlupınar, deplasmanda Karşıyaka, içerde Yalova karşılaşmalar kazanarak, ligde yükselişe geçtiklerini ifade eden Ahmet Ogan, Ozanköy deplasmanında maçın başında 10 kişi kalmalarına rağmen mükemmel bir mücadele gösterdikleri karşılaşmada, sonuca etki eden hakem hatası ile uzatmanın da uzatmasında yenilen golle maç 4-4 beraberlikle sonuçlanması ligdeki kader anları olduğunu söyledi.

Play-Off’u Kaçırdık

Ligde istikrarlı sonuçlar alan Mesarya’nın play-off oynayacak duruma gelmesi ile birlikte ligde kalan son 4 maçtan en iyi sonuçları alarak play-off’a kalmak istediklerini söyleyen Ahmet Ogan, içeride oynadıkları 2 maçtan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, deplasmandaki 2 maçı kaybederek play-off’a kalmayı da kaçırdıklarını söyleyerek, ligin sonunda (ikinci devre 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet) topladıkları 41 puanla ligi 7.sırada noktaladıklarını sözlerine ekledi.

“Mutlu Sonla Noktalandı”

K-Pet 1.ligde mücadele eden sarı kırmızılı ekibi Mesarya’nın sezon içerisinde saha sıkıntılarından dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdiklerine vurgu yapan teknik direktör Ahmet Ogan, devre arasındaki çalışmalarda eş başkanlarımız, yönetim, teknik kadro olarak yoğun mesai harcadıklarını belirtti. İkinci devreye mütiş geri dönüşle başlanılmasına rağmen daha sonra istikrarsız sonuçlar aldıklarında dolayı ligde sıkıntılar yaşandığına işaret eden teknik direktör Ahmet Ogan, kısa sürede toplarlanma sürecine girilerek üst üst kazanılan maçlarla play-off için önemli avantaj sağlandığını belirtti. Ligin son maçlarında istedikleri finali yapamadıklarına vurgu yapan Ahmet Ogan, netice itibarı ile göreve geldikten sonra 1 puanla başlayan zorlu periyot da ilk devrede 22, ikinci devrede 19, toplamda 41 puan toplayarak ligi yedinci sırada mutlu sonla noktaladıklarını söyledi. Mesarya teknik direktörü Ahmet Ogan, göreve geldikleri günden sonun kadar her türlü maddi ve manevi desteğini sağlayan eş başkanlar Mehmetali Topaloğlu, Ömür Devecioğlu’na, Halil Topaloğlu, Kaan Ertuğ, Fikret Uluerli, Sait Uzun, Halil Saka, Hüseyin Sabancı, Biray Topaloğlu, Hakan Ertuğ, yöneticilerimize, maddi ve manevi olarak yanımızda olan Paşaköy Belediye başkanı Habil Tülücü’ye, tüm sponsorlarımıza, Gürkan Onalt’a hocalarım Korhan Kotbaş, Mustafa Özkaraman, yardımlarını esirgemeyen Cengiz Özer, Recep Karadağ, her zaman yanımızda destek olan 12.adamımız taraftarlarımıza ve işin gerçek mimarları “Cesur Yüreklerimiz” futbolcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamladı.