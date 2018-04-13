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Mesarya şampiyon olabilir

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Mesarya şampiyon olabilir
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BTM Birinci Lig Kırmızı Grup Lideri Mesarya, Dörtyol Sahası’nda yarın Dörtyol ile oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyon olabilir.

Mesarya, Ömer Doğru’nun yöneteceği saat 16:30’daki maçı kazanması, takipleri Geçitkale, Vadili ve Gaziköy’ün de puan kaybetmeleri halinde, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

BTM 1. KIRMIZI GRUP 14. HAFTA 
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Mehmetçik Stadı: Kumyalı - Yıldırım (İsmail Egeli)
Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili - Gaziköy (Şakir Azizoğlu)
Rauf R.Denktaş Stadı: Geçitkale - Serdarlı (Ferhat Tuna)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Tatlısu Seracılar (Kaan Koday)
Saat: 16:30 Dörtyol Sahası: Dörtyol - Mesarya (Ömer Doğru)

BTM 1. BEYAZ GRUP 10 HAFTA 
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Tatlısu (Ozan Kel)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Aydınköy (Zekai Töre)
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Karaoğlanoğlu (İsfendiyar Açıksöz)
Balıkesir Stadı (Sentetik): Yılmazköy - Denizli (Hakan Ünal)

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