Mesarya şampiyon olabilir

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup Lideri Mesarya, Dörtyol Sahası’nda yarın Dörtyol ile oynayacağı maçı kazanması halinde şampiyon olabilir.
Mesarya, Ömer Doğru’nun yöneteceği saat 16:30’daki maçı kazanması, takipleri Geçitkale, Vadili ve Gaziköy’ün de puan kaybetmeleri halinde, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
BTM 1. KIRMIZI GRUP 14. HAFTA
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Mehmetçik Stadı: Kumyalı - Yıldırım (İsmail Egeli)
Vadili 14 Ağustos Stadı: Vadili - Gaziköy (Şakir Azizoğlu)
Rauf R.Denktaş Stadı: Geçitkale - Serdarlı (Ferhat Tuna)
Dipkarpaz Sahası: Dipkarpaz - Tatlısu Seracılar (Kaan Koday)
Saat: 16:30 Dörtyol Sahası: Dörtyol - Mesarya (Ömer Doğru)
BTM 1. BEYAZ GRUP 10 HAFTA
15 NİSAN PAZAR SAAT: 13:00
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Tatlısu (Ozan Kel)
Ergin Cemal Şahdur Sahası: Karşıyaka - Aydınköy (Zekai Töre)
Ortaköy Sahası: Ortaköy - Karaoğlanoğlu (İsfendiyar Açıksöz)
Balıkesir Stadı (Sentetik): Yılmazköy - Denizli (Hakan Ünal)