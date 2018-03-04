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Mesarya şampi...

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Mesarya, Geçitkale’yi deplasmanda mağlup ederek rakibine 6 puan fark yapıp, şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti. Maç sonunda çıkan olaylarda kan aktı

Mesarya şampi...
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İbrahim DALOĞLU

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluğu etkileyecek önemli maçta Mesarya, Geçitkale’yi deplasmanda mağlup ederek rakibine 6 puan fark yapıp, şampiyonluk yarışında büyük avantaj elde etti.

Geçitkale ile Mesarya arasında Eray Vudalı Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, deplasman ekibi Mesarya kazandı.

Emre Öztaşlı’nın yönettiği karşılaşmaya Geçitkale fırtına gibi başlarken, sarı lacivertliler 8. Dakikada Kutluhan ile 1-0 öne geçti. Geçitkale, 24’te Birkan ile 2-0’ı yakaladı.

Bu golden sonra toparlanan Mesarya 31’de Efthtmios’un penaltı golüyle umutlanırken, devre 2-1 tamamlandı

İkinci devre tamamen Mesarya’nın kontrolünde geçerken, 57’de Ogün Dursun skora denge getirdi. 2-2

2-2’den sonra da oyunda üstünlüğünü sürdüren Mesarya, 60’ta Yusuf Altıner ile maçta ilk kez öne geçti. 2-3 Maçın böyle bitmesi beklenirken, Efthtmios’un golü skoru belirledi. 2-4

Emre Öztaşlı’nın son düdüğünden sonra ise saha karışırken, taraftarların da sahaya girdiği ve kan akan olaylar güçlükle önlendi. 

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