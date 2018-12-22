Mesarya rahata, Çanakkale sıkıntıya

Stat: Muharrem Döveç Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz, Emine Yarkın, Fatih Bardakçıoğlu
Çanakkale: Umut İlgün, Özmen Borozancı, Yunus Kalaycı, Talha Sağtekin, Ali Öztürk (Dk.9 Ahmet Dk.50 (Cemal Zeden), Bekir Bilgi, Ekrem Zabitler, Uvanç Recaioğlu, Hasan Kurt, Selçuk Sergeç, Oğuzhan Güder.
Mesarya.: Ferhat Oğlak, Abdullah Erol, Yusuf Altıner, Okan Göktürk, Emre Aktaş, Nahit Çavuşoğlu, Volkan Göktürk, Eren Aktaş, Alp Çakıroğlu (Dk.70 Mehmet), Hasan Kırmaz, Ahmet Kıyı(Dk.87 Ogün)
Goller: Dk.23:Uvanç Recaioğlu (Çanakkale), Dk.37(P), Dk.47, 82 Eren Aktaş (Mesarya)
K-PET Birinci Lig’de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen 2 takımın maçında Mesarya, Çanakkale’yi deplasmanda mağlup etti.
Dk.23:Bekir Bilgi’nin savunma arkasına attığı topla Uvanç buluştu ve kaleciyi geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Dk.27:Bekir ceza sahasınnı hemen önünden vurduğu şut kalecide ellerinde kaldı.
Dk.37:Sol kanattan ceza sahasına giren Ahmet Kıyı, Oğuzhan’ın müdahalesi ile yerde kaldı.Kazanılan penaltıyı Eren Aktaş gole çevirdi. 1-1
İkinci devrede Mesarya daha etkili olan taraftı.
Dk.47:Sol kanattan gelişen Mesarya atağında yerden gelen topa Eren iyi vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi. 1-2
Dk.49:Kazanılan serbest vuruşta arka direğe gelen ortaya Oğuzhan müsait pozisyonda vurdu fakat top dışarı çıktı.
Dk.82:Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunma topu sektirdi ,topu önünde bulan Eren topu ağlara göndererek skoru belirlerken, Mesarya sahadan 3 puan ile ayrıldı. 1-3