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Mesarya rahata, Çanakkale sıkıntıya

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Mesarya geriye düştüğü maçta Çanakkale’yi mağlup ederek ligde rahat bir konuma yükselirken, Çanakkale düşme hattının hemen üzerinde kendine yer buldu

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Mesarya rahata, Çanakkale sıkıntıya
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Stat: Muharrem Döveç Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Emine Yarkın, Fatih Bardakçıoğlu

Çanakkale: Umut İlgün, Özmen Borozancı, Yunus Kalaycı, Talha Sağtekin, Ali Öztürk (Dk.9 Ahmet Dk.50 (Cemal Zeden), Bekir Bilgi, Ekrem Zabitler, Uvanç Recaioğlu, Hasan Kurt, Selçuk Sergeç, Oğuzhan Güder.

Mesarya.: Ferhat Oğlak, Abdullah Erol, Yusuf Altıner, Okan Göktürk, Emre Aktaş, Nahit Çavuşoğlu, Volkan Göktürk, Eren Aktaş, Alp Çakıroğlu (Dk.70 Mehmet), Hasan Kırmaz, Ahmet Kıyı(Dk.87 Ogün)

Goller: Dk.23:Uvanç Recaioğlu (Çanakkale), Dk.37(P), Dk.47, 82 Eren Aktaş (Mesarya)

K-PET Birinci Lig’de üst sıralara tırmanmayı hedefleyen 2 takımın maçında Mesarya, Çanakkale’yi deplasmanda mağlup etti.

Dk.23:Bekir Bilgi’nin savunma arkasına attığı topla Uvanç buluştu ve kaleciyi geçerek topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Dk.27:Bekir ceza sahasınnı hemen önünden vurduğu şut kalecide ellerinde kaldı.

Dk.37:Sol kanattan ceza sahasına giren Ahmet Kıyı, Oğuzhan’ın müdahalesi ile yerde kaldı.Kazanılan penaltıyı Eren Aktaş gole çevirdi. 1-1

İkinci devrede Mesarya daha etkili olan taraftı.

Dk.47:Sol kanattan gelişen Mesarya atağında yerden gelen topa Eren iyi vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi. 1-2

Dk.49:Kazanılan serbest vuruşta arka direğe gelen ortaya  Oğuzhan müsait pozisyonda vurdu fakat top dışarı çıktı.

Dk.82:Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta savunma topu sektirdi ,topu önünde bulan Eren topu ağlara göndererek skoru belirlerken, Mesarya sahadan 3 puan ile ayrıldı. 1-3

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