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Mesarya play off aşkına

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Play off hattına yükselmeyi hedefleyen Mesarya, bire bir rakibi Yalova'yı, Emre Özsin ve Ali İmam'ın ikişer golüyle mağlup ederek son haftalardaki çıkışını sürdürdü

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Mesarya play off aşkına
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K-PET Birinci Ligde play off hattına yükselme mücadelesi veren Mesarya, bire bir rakibi Yalova'yı farklı mağlup ederek, rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Mehmet Sezener, Cemal Sarı, Engin Akkagün hakem üçlüsünün yönettiği Paşaköy 100. Yıl Stadındaki mücadele baştan sona Mesarya'nın üstünlüğünde geçti. Mesarya ilk devreyi Emre Özsin'in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ise Ali İmam ile 2 gol bulan Mesarya, Yalova'dan Cemre'nin kafa golüne engel olamayınca maç 4-1 sona erdi.

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