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Mesarya orta sahasını güçlendiriyor

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Mesarya orta sahasını güçlendiriyor
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Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya önemli transferlerle güçlendirdiği kadrosuna bir takviye daha yapacak.

Mesarya, Süper Lig ekibi Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda düşünmediği orta saha futbolcusu Micheal Çayırcı'nın transferi konusunda büyük ilerleme kaydetti.

Uzun boyu ve güçlü yapısı ile özellikle ön liberoda oldukça etkili olan Micheal'ın transferi, yarın yapılacak olan görüşmeden sonra netleşecek.

Başarılı futbolcu için daha önce Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar da devreye girmişti.

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