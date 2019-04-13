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"Mesarya'nın İncisi" parlamaya başladı

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Akıncılar'ın maçlarını oynayacağı Akdoğan Özgürlük Stadı, yeni sezona hazırlanırken, Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif, "Mesarya'nın İncisinin" tekrar hak ettiği duruma geldiğini açıkladı

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"Mesarya'nın İncisi" parlamaya başladı
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BTM 2. Lig 1. Grupta Çayönü, İncirli, Güvercinlik, Pile, Yenişehir ve Tuzla ile mücadele edecek Akıncılar'ın maçlarını oynayacağı Akdoğan Özgürlük Stadı, yeni sezona hazırlanıyor.

Sahanın hazır hale gelmesi için çalışan Akdoğan Belediye başkanı Ahmet Latif, Akdoğan Özgürlük Stadının durumu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kıbrıs'ın en güzel, en yeşil, en donanımlı ve ilk gece maçının oynanabildiği bir stattı. Herkes o sahada oynamak için sabırsızlanır ve içi içine sığmazdı.

İşte bu yüzden Akdoğan Özgürlük Stadyumu hak ettiği konumuna adım adım gidiyor. Çok yakında "Mesarya'nın İncisi" tekrar hak ettiği duruma geliyor."

Bu arada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Kıbrıs Kupası finalini, Akdoğan Özgürlük Stadında oynatması da gündeme geldi.

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