Mesarya ligi yedi bitirdi

K-PET Birinci Lige şampiyonluk hedefiyle sezona giren takımlardan sadece Mesarya puan kayıpsız yoluna devam ederken, sarı kırmızılılar, diğer namağlup takım Yalova’nın 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor

K-PET Birinci Lige şampiyonluk hedefiyle sezona giren takımlardan sadece Mesarya puan kayıpsız yoluna devam ederken, sarı kırmızılılar, diğer namağlup takım Yalova’nın 4 puan önünde liderliğini sürdürüyor

Takımların istikrarsız sonuçlar aldığı K-PET Birinci Ligde Gençler Birliği ile Yonpaş Dumlupınar da üst sıralarda yer alıyorlar

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Bostancı Bağcıl, Ozanköy, Dörtyol, Çanakkale, Mormenekşe ve Esentepe sıkıntılı süreçten geçiyorlar

Haftanın Takımı: Karşıyaka

Sıkıntılı bir süreçten geçen ve önemli eksiklerle zorlu Mormenekşe deplasmanına çıkan Karşıyaka, rakibini mağlup ederek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Futbolcusu: Yunus Kalaycı (Çanakkale)

Çanakkale, Dörtyol deplasmanında 3 farklı mağlubiyetten, galibiyete ulaşırken, yeşil beyazlıları ateşleyen gol, maçta iyi futboluyla dikkat çeken tecrübeli Yunus Kalaycı’dan geldi

Haftanın Teknik Adamı: Erol Çağaloğlu (Görneç)

Görneç, Ozanköy deplasmanından farklı galibiyetle dönerken takımı maça iyi hazırlayıp, iyi motive eden Erol Çağaloğlu galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Osman Özpaşa (Mormenekşe – Karşıyaka)

Osman Özpaşa deneyimini de kullanarak son dakikaya kadar çekişme içerisinde geçen Mormenekşe – Karşıyaka maçını başarıyla yönetirken, son dakika kırmızı kartı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Şahin (Karşıyaka)

Yusuf (Mesarya)

Mustafa Ayker (Göçmenköy)

İlyas (Görneç)

Haftanın On Biri

Emrah (Lapta)

Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)

Mustafa Kermeoğlu (Mesarya)

Rifat (Görneç)

Yusuf(Lapta)

Mustafa Ayker (Mesarya)

Halil (Çanakkale)

Salim (Karşıyaka)

İbrahim Çıdamlı (Mesarya)

Ömer (Lapta)

Uvanç (Çanakkale)

K-PET Birinci Ligde 7. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Dörtyol – Çanakkale, 3-4

Maraş – Esentepe, 1-1

Lapta – GHE, 3-1

Ozanköy – Görneç, 1-4

Mesarya – Bostancı Bağcıl, 2-0

Yalova – Yonpaş Dumlupınar, (Ertelendi)

Mormenekşe – Karşıyaka, 1-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu





K-PET Birinci Ligde 8. hafta programı şöyle:

2 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Esentepe – Mesarya, Erdal Barut Stadı

Gençler Birliği – Dörtyol, Cumhuriyet Stadı

Görneç – Lapta, 3 Şehitler Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Mormenekşe, Dr Fazıl Küçük Stadı

3 Kasım Pazar, Saat 14:30

GHE – Maraş, Mete Adanır Stadı

Çanakkale – Yalova, Muharrem Döveç Stadı

Karşıyaka – Ozanköy, Ergin Şahdur Stadı