Mesarya kovaladı, Bağcıl kaçtı

Mesarya iki kez beraberliği yakaladığı maçta, Bostancı Bağcıl’ın üçüncü golüne engel olamayarak, mağlubiyete razı oldu. Bostancı Bağcıl ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, ilk hafta aldığı mağlubiyeti unutturdu

Yer: Dörtyol Sahası Hakemler: Hakan Ünal, İsmail Egeli, Şakir Azizoğlu Mesarya: Ferhat, Emre Aktaş, Alp (Hasan), Nahit (Abdullah), Eren Aktaş, Hascan,Muammer, Ogün Dursun, Ali Küçükoğlu (Mehmet Burçaklı), Ahmet, Yusuf Bostancı Bağcıl: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu, İssac, Özner (Cemil), Fırtına, Cenker, Kemal, Justice, Prince (Emre), Zekai, Mehmet Çağan (Andreas) Goller: dk. 11 Eren Aktaş, dk. 52 Hascan (Mesarya), dk. 9 Mehmet, dk. 19. Zekai, dk. 73. Justice (B. Bağcıl) Kırmızı kart: Yusuf Altıner dk. 86 (Mesarya) K-Pet Birinci Ligi’nde Mesarya deplasmanına giden Bostancı Bağcıl 3-2 galip geldiği maçta 3 puanın sahibi oldu. Dörtyol sahasında oynanan karşılaşmada 9. Dakikada gelişen atakta Mehmet topu filelere göndererek Bağcıl’ı 1-0 öne geçirdi. 11. dakikada gelişen Mesarya atağında ise Eren Aktaş takımına beraberliği getiren golü attı ve oyun 1-1 oldu. 19. dakikada Zekai ile yeniden öne geçen Bostancı Bağcıl ilk devre’yi de 2-1 önde tamamladı. 52. dakikada Hascan’ın golü ile yeniden beraberlği yakalayan Mesarya skoru 2-2 yaptı. 73. dakikada gelişen Bağcıl atağında Justice topu filelere gönderince skor Bağcıl lehine 3-2 oldu. 86. dakikada Yusuf’un kırmızı kart görmesi ile Mesarya son dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bostancı Bağcıl deplasmanda Mesarya’yı 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.