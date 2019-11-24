Mesarya kendine geldi

Lider Mesarya, Paşaköy 100. Yıl Stadında oynadığı ilk maçta güçlü rakibi Maraş'ı Arda ve İbrahim'in penaltı golleriyle mağlup ederek 2 haftalık galibiyet özlemine son verdi. Maraş ise üst üste ikinci deplasmanından da mağlubiyetle ayrıldı

Yer: Paşaköy 100. Yıl Stadı Hakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici, Abdullah Genç Mesarya: Hasan, Yusuf Altıner (Dk.90 Mustafa Kermeoğlu), Okan, Mustafa Ayker, İbrahim, Arda, Volkan Göktürk (Dk.80 Orhan), Halil Türen, Ferhat (Dk.74 Mehmetali), Ahmet, Halil Turan Maraş: Cenkay, Tahsin (Dk.61 Yavmi), Mustafa Köleli (Dk.46 Emre), Aziz Topel, Cenker, Yıldıray (Dk.72 Ali), Yekta, Mustafa Gök, Sedat, Oğuz, Süleyman Goller: Dk.20 Arda, Dk.90 (P) İbrahim Çıdamlı (Mesarya) K-PET Birinci Lig lideri Mesarya, 11. haftada Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda konuk ettiği Maraş’ı 2-0 mağlup etti. Bu sezon kendi evinde ilk karşılaşmasına çıkan lider Mesarya’ya galibiyeti getiren golleri Arda Sözcü ve penaltıdan İbrahim Çıdamlı kaydetti. İki hafta aradan sonra galip gelen Mesarya puanını 28 yaparken, ikinci sıraya yükselen Yalova ile puan farkını 4'e çıkardı. Düşüşe geçen Maraş ise 17 puanda kaldı.