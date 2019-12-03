Mesarya kazanıyor, takipçileri kaybediyor

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya maçlarını kazanmaya devam ederken, takipçileri puan kaybetmeye devam ediyorlar. Zirve yarışında Yonpaş Dumlupınar, ikinci sırada yer alırken Yalova 3. sıraya geriledi

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya maçlarını kazanmaya devam ederken, takipçileri puan kaybetmeye devam ediyorlar. Zirve yarışında Yonpaş Dumlupınar, ikinci sırada yer alırken Yalova 3. sıraya geriledi

K-PET Birinci Ligin dibinde Ozanköy kaybetmeye devam ederken, düşme hattına geriledi. Bostancı Bağcıl ise haftalardan sonra kazanarak play out hattına çıktı



K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında ise Halil Turan 17 gole ulaşarak her geçen hafta aradaki farkı açarken, onu İlyas Yılmaz 10 golle takip ediyor

Haftanın Takımı: Dörtyol

Dörtyol zorlu Lapta deplasmanında iyi futbol oynarken, son ana kadar maçı bırakmayarak çok kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı

Haftanın Futbolcusu: Zekai Serdar (Bostancı Bağcıl)

Zekai Serdar, Bostancı Bağcıl'ın haftalardan sonra kazanarak play out hattına çıktığı kritik Ozanköy maçında hat trick yaparak kritik galibiyetin mimarı oldu



Haftanın Teknik Adamı: Nazım Aktunç (Mesarya)

Nazım Aktunç'un Mesarya'sı her geçen hafta takipçileri ile olan puan farkını açarken, takımı zorlu Görneç deplasmanına iyi hazırlayan Nazım Aktunç, galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Gençler Birliği - Karşıyaka)

Zekai Töre çekişmeli geçen Gençler Birliği - Karşıyaka mücadelesinde pozisyonlara yakın olup, doğru kararlar üretti. Zekai Töre'nin verdiği penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Hasan (Mesarya)

Salih (Dörtyol)

Mert Güçlücan (Dumlupınar)

Kaan (GHE)

Haftanın On Biri

Süleyman (Dörtyol)

Ahmet Zaifoğlu (BB)

İsmail (Dumlupınar)

Yusuf (Mesarya)

Mustafa Çiçekli (GHE)

Halil (Mesarya)

Burak (Dumlupınar)

Osman (Dörtyol)

Kemal (Bağcıl)

Halil Turan (Mesarya)

İrfan (MM)

K-PET Birinci Ligde 12. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Lapta – Dörtyol, 0-2

B. Bağcıl – Ozanköy, 6-1

Gençler Birliği – Karşıyaka, 1-1

Görneç – Mesarya, 1-3

Esentepe – Mormenekşe, 1-1

GHE – Yalova, 2-1

Çanakkale – Y Dumlupınar, 0-3

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-Pet 1. Lig 13. Hafta maç programı:

7 ARALIK CUMARTESİ:

Yalova – Lapta

Çanakkale – Göneç

Karşıyaka – B. Bağcıl

Y. Dumlupınar – Gençler Birliği

8 ARALIK PAZAR

Ozanköy – Esentepe

Mormenekşe- Girne Halk Evi

Dörtyol - Maraş