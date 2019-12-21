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Mesarya kaçtı, Yalova yakaladı

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Mesarya, Yalova deplasmanında 2 kez öne geçtiği maçta beraberliğe razı olup 2 puan bırakmasına rağmen devreyi lider tamamladı. Yalova ise 3. sırada günü tamamladı

Mesarya kaçtı, Yalova yakaladı

İsmet KARAOSMAN

K-PET Birinci Lig'de 15. haftanın önemli maçında üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Yalova, Yusuf Serçin yönetiminde çıktığı lider Mesarya maçından 1 puan çıkardı. Lider Mesarya, 2 kez öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayarak 1 puana razı oldu.

Tahsin Mertekçi Stadında oynanan ve hakem Mustafa Öztugay'ın yönettiği maçın özellikle son bölümü nefesleri keserken, her 2 ekip de Mustafa Öztugay'a tepki gösterdi.

Maçın ilk devresi uzun süre golsüz geçilirken devrenin son bölümünde Halil Turan, Mesarya'yı penaltı vuruşundan öne geçirdi. 0-1

İkinci devre uzun süre golsüz geçilirken maçın son bölümünde goller arka arkaya geldi. 80'de Halil İbrahim penaltı vuruşundan skora getirdi. 1-1

84'te Arda Mesarya'yı deplasmanda yeniden öne geçirirken, skor 1-2 oldu. Maçın son golünü ise 87'de Mithat Küçükakaçalı atarken, maç 2-2 sona erdi.

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