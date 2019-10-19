Mesarya işi biliyor

Mesarya dolu tribünler önünde oynanan maçta şampiyonluk hedefi olan Gençler Birliği’ni ilk 18 dakikada bulduğu gollerle mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. İkinci devrede oyunu kontrolünde tutan Mesarya gol yemeden maçı tamamladı

Yer: Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Burak Mandralı

GB: Çağatay, Sinan, Tuğrul, Mehmetali, Erdoğ, Ertan, Şenol, Sertan, Ahmet, Mahmut, Bülent

Mesarya: Hasan, Mustafa Kerme, Yusuf, Mustafa Ayker, Halil Turan, Arda, İbrahim, Orhan, Ahmet, Okan, Ferhat

Mesarya, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda Halil Turan ve Arda’nın golleriyle mağlup ederek puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Kendi evinde rakibine kaybeden Gençler Birliği, üst üste ikinci mağlubiyetini alıp düşüşünü sürdürdü

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda Halil Turan ve Arda’nın golleriyle mağlup ederek puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Kendi evinde rakibine kaybeden Gençler Birliği, üst üste ikinci mağlubiyetini alıp düşüşünü sürdürdü.

Kalabalık futbolsever kitlesi önünde oynanan maça Mesarya fırtına gibi başladı. Henüz 13. Dakikada Halil Turan ile öne geçen Mesarya, skoru 0-1 yaptı. 18’de ise Arda ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti. 0-2

İkinci devrede skoru korumayı tercih eden Mesarya, rakibine de gol şansı tanımayarak 2-0’lık skorla maçı kazanmayı bildi.