Mesarya işi biliyor

Yer: Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Burak Mandralı
GB: Çağatay, Sinan, Tuğrul, Mehmetali, Erdoğ, Ertan, Şenol, Sertan, Ahmet, Mahmut, Bülent
Mesarya: Hasan, Mustafa Kerme, Yusuf, Mustafa Ayker, Halil Turan, Arda, İbrahim, Orhan, Ahmet, Okan, Ferhat
Mesarya, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda Halil Turan ve Arda’nın golleriyle mağlup ederek puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Kendi evinde rakibine kaybeden Gençler Birliği, üst üste ikinci mağlubiyetini alıp düşüşünü sürdürdü
K-PET Birinci Lig lideri Mesarya, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda Halil Turan ve Arda’nın golleriyle mağlup ederek puan kayıpsız liderliğini sürdürdü. Kendi evinde rakibine kaybeden Gençler Birliği, üst üste ikinci mağlubiyetini alıp düşüşünü sürdürdü.
Kalabalık futbolsever kitlesi önünde oynanan maça Mesarya fırtına gibi başladı. Henüz 13. Dakikada Halil Turan ile öne geçen Mesarya, skoru 0-1 yaptı. 18’de ise Arda ilk devrenin skorunu belirleyen golü kaydetti. 0-2
İkinci devrede skoru korumayı tercih eden Mesarya, rakibine de gol şansı tanımayarak 2-0’lık skorla maçı kazanmayı bildi.