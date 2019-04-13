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Mesarya, İmam ile coşuyor

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Mesarya, İmam ile coşuyor
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K-PET Birinci Ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Mesarya, takımı gibi formda olan Ali İmam'ın attığı gollerle çıkışını sürdürdü. Doğancı ile Hakan Ünal'ın yönettiği Emek Stadındaki maçta Ali İmam, ikisi penaltıdan olmak üzere 3 gol atarken, diğer goller Alp, Emre ve ikinci devrede oyuna giren Mehmet'ten geldi. Doğancı'nın tek golünü İsmail attı. Mesarya aldığı bu galibiyetle, Akova'ya mağlup olan Yalova'nın yerine play off hattına yükseldi.

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