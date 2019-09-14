 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Baf'tan beşi bir yerde
Baf'tan beşi bir yerde
11 0
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
11 0
 
İnancın adı Cihangir
İnancın adı Cihangir
72 0
Doğan'dan açılış farkı
Doğan'dan açılış farkı
63 0
İnsanlık nerede?
İnsanlık nerede?
28 0
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
Ultracrows gövde gösterisi yaptı
62 0
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
Fellahoğlu ve mahalleli vatandaşların duyarlılığı
43 0
banner82

Mesarya ikinci devrede açıldı

banner27

Mesarya, Mormenekşe ile oynadığı sezonun ilk maçında rakibi karşısında zorlanmasına rağmen, ikinci devrede bulduğu 2 golle maçı 2-0 kazandı. Mormenekşe ise Emre'nin kırmızı kart görmesinin faturasını mağlubiyetle ödedi

Mesarya ikinci devrede açıldı
banner267

Yer: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sertan Alkın, Cemal Sakallaı

Mesarya: Hasan, Yusuf, Orhan, Okan, Abdullah, Halil Türen, Arda, Mustafa, Ahmet, Ferhat, İbrahim

Mormenekşe: Mehmet, Aykut, Sabri, Salih, Furkan, Haşim, Berhan, Gökay, İrfan, Emre, Tacettin

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Mesarya, Mormenekşe ile oynadığı sezonun ilk maçında rakibi karşısında zorlanmasına rağmen, ikinci devrede bulduğu 2 golle maçı 2-0 kazandı. Mormenekşe ise Emre'nin kırmızı kart görmesinin faturasını mağlubiyetle ödedi

Maçın ilk devresinde gergin geçen maçta karşılıklı ataklar vardı. İrfan'ın şutunda Hasan Piro'nun, Ahmet Kıyı'nın vuruşunda ise Mehmet'in güzel kurtarışları, ilk devrede gol olmasını engelledi. Emre Kuvvetlişahin, devrenin son bölümünde ikili pozisyonda Abdullah'a yerde dirsek vurunca, Ali Özer, Sertan Alkın'ın uyarısıyla Emre'ye kırmızı kart gösterdi. Devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Mesarya hızlı başladı. Önce Ahmet Kıyı, kendisine yapılan hareketten kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 1-0

Daha sonra ise maçın iyi isimlerinden İbrahim Çıdamlı'nın, klas ve klasik golü maçın skorunu belirledi. 2-0

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.