Mesarya ikinci devrede açıldı

Mesarya, Mormenekşe ile oynadığı sezonun ilk maçında rakibi karşısında zorlanmasına rağmen, ikinci devrede bulduğu 2 golle maçı 2-0 kazandı. Mormenekşe ise Emre'nin kırmızı kart görmesinin faturasını mağlubiyetle ödedi

Yer: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Ali Özer, Sertan Alkın, Cemal Sakallaı

Mesarya: Hasan, Yusuf, Orhan, Okan, Abdullah, Halil Türen, Arda, Mustafa, Ahmet, Ferhat, İbrahim

Mormenekşe: Mehmet, Aykut, Sabri, Salih, Furkan, Haşim, Berhan, Gökay, İrfan, Emre, Tacettin

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Mesarya, Mormenekşe ile oynadığı sezonun ilk maçında rakibi karşısında zorlanmasına rağmen, ikinci devrede bulduğu 2 golle maçı 2-0 kazandı. Mormenekşe ise Emre'nin kırmızı kart görmesinin faturasını mağlubiyetle ödedi

Maçın ilk devresinde gergin geçen maçta karşılıklı ataklar vardı. İrfan'ın şutunda Hasan Piro'nun, Ahmet Kıyı'nın vuruşunda ise Mehmet'in güzel kurtarışları, ilk devrede gol olmasını engelledi. Emre Kuvvetlişahin, devrenin son bölümünde ikili pozisyonda Abdullah'a yerde dirsek vurunca, Ali Özer, Sertan Alkın'ın uyarısıyla Emre'ye kırmızı kart gösterdi. Devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Mesarya hızlı başladı. Önce Ahmet Kıyı, kendisine yapılan hareketten kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 1-0

Daha sonra ise maçın iyi isimlerinden İbrahim Çıdamlı'nın, klas ve klasik golü maçın skorunu belirledi. 2-0