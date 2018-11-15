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Mesarya hakemden şikayetçi

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Mesarya hakemden şikayetçi
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K-PET 1. Lig’de 8. hafta geride kalırken, 11 puanla, 9. sırada yer alan Mesarya’nın eşbaşkanı Ömür Devecioğlu, 1-1 berabere tamamlanan, Karşıyaka maçından sonra, maçın hakemi Mustafa Öztugay’ın yönetimini eleştirdi.

Ömür Devecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Mesarya olarak Karşıyaka maçının hakemi Mustafa Öztugay’ın yönetiminden şikayetçiyiz. Mustafa Öztugay maçta topun çizgiyi geçtiği pozisyonda golü vermedi.

Mustafa Öztugay maç sırasında da verdiği hatalı kararlarla, futbolcuların konsantresini bozdu.

Futbolcumuz Okan Göktürk’ün omzunun çıktığı pozisyonda, hakem faul bile çalmadı. Aynı hakem daha önce de dördüncü hakem olarak görev yaptığı maçta da aleyhimize kararlar verdirdi.”

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