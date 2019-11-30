Mesarya, Görneç'in fiyakasını bozdu

K-PET Birinci Ligde 12. haftada 3 Şehitler Stadında oynanan maçta lider Mesarya, Görneç'i 3-1 mağlup ederek açık ara liderliğini sürdürdü.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluk adaylarından Yonpaş Dumlupınar'ı deplasmanda mağlup ettikten sonra lider Mesarya'yı da mağlup etmeyi hedeflemesine rağmen hedefine ulaşamadı. Kendi evinde aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekleyen Görneç istikrarsız gidişini sürdürdü.

Kerem Eran'ın yönettiği maçta Mesarya'nın gollerini, 1'i penaltıdan olmak üzere Halil Turan 2 ve Ahmet Kıyı kaydetti. Görneç'in tek golü Hasan Yaşinses'ten geldi.