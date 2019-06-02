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Mesarya genel kurula gidiyor

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Mesarya genel kurula gidiyor
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mesarya Spor Kulübünde Mehmetali Topaloğlu ve Ömür Devecioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul toplantısını erkene aldı.

23 Ağustos’ta gerçekleştirilmesi planlanan genel kurul toplantısı, 23 Haziran tarihine alındı. Mesarya Spor Kulübünden yapılan açıklamada kulüp yönetimine talip olmak isteyenler şu anki mevcut yönetimden makbuz karşılığı üyeliklerini yaptırıp, genel kurul toplantısına katılabilirler. Genel kurul Paşaköy Kulüp binasında Saat:20.00’de başlayacak.

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