Mesarya gençleri de kayıpsız

K-PET Birinci Ligde ilk 4 haftayı kayıpsız geçen Mesarya’nın, U21 Takımı da, U21 Birinci Ligde yoluna kayıpsız devam ediyor.

U21 1. Ligde 4 hafta geride kalırken 2 takım zirvede kayıpsız yola devam ediyor. Mesarya ve Gençler Birliği ilk 4 haftada 4 galibiyet almayı başardılar. Gol averajı ile ilk sırada yer alan Mesarya takımı bugün evinde Çanakkale’yi konuk edecek.

Teknik adam Ahmet Ercen, yardımcıları Berk Tursan ve Hacı Ahmet Akkaya takımın başarısında büyük rol oynuyorlar.

Mesarya U21 takımının kadrosunda şu isimler var. Ayaktakiler. Soldan sağa: Ahmet Ercen, Emre Erol, Üner Hammaloğlu, İrfan Özbaysal, Süleyman Kuşi, Namık Ekiz, Berk Tursan, Hacı Ahmet Akkaya.

Oturanlar: Can Tülücü, Ahmet Tatlıses, Oğuzhan Yaraşık, SalahiAldağ, Hasan Tavukcu, Kemal Demiralp