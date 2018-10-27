Mesarya galibiyete alıştı

Mesarya, Ahmet Ogan yönetiminde çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü. Değirmenlik ise bir maçı daha puansız tamamlayarak sonunculukta kaldı

Stad: Dörtyol Sahası Hakemler: Osman Küçük, Mert Ercan, Özal Çağlayan Mesarya: Ferhat, Hasan, Mehmet(Hasan),Hasan Şemmedi(Emin), Abdullah, Ali(Eren), Muammer, Volkan, Alp, Ogün Değirmenlik: Enver, Gençali, Halit, Yusuf(İbrahim), Ahmet, Fehim, Hasan(Necati), Kayhan, Akif(Burak), Onur, Turan Goller: 46.Dk Mehmet, 59. Dk. Alp(Mesarya) K-PET Birinci Ligi’nde Mesarya kendi sahasında Değirmenlik’i 2-0 geçerek, üst süre ikinci galibiyetini alıp, puanını 7’ye yükseltti. Maça her iki takım da kontrollüyle orta alan mücadelesi şeklinde başlarken ev sahibi Mesarya takımı daha atak göründü. İlk yarıda iki takım da bulduğu ataklardan yararlanamazken ilk devre 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci devre ye hızlı başlayan Mesarya 46.dakikada Mehmet’in golü ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Mesarya 59.dakikada Alp’in kafa golü ile skoru 2-0’a taşıdı. Mesarya’nın kazandığı serbest vuruşta gelen ortaya iyi kafa vuran Alp golü attı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmazken Mesarya sahadan 2-0 galip ayrılıp puanını 7’ye yükseltti.