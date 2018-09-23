Mesarya fırsat tepti

Ligin yeni takımı Mesaryaspor, konuk olduğu Yeni Boğaziçi karşısında ilk devrede kaçırdığı penaltı ve sayısız gol pozisyonuyla adeta fırsat tepti

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler Emre Çevikdal, Mustafa Torun.

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Talat, Burçin, Hasan, Çağrı, Ali Elmas(Ali Amir), Haşim, Ahmet(Atabek), Zübeyir, Hakan (Mehmet), Bulut.

Mesaryaspor: Ferhat, Nhait, Emre, Ogün (Volkan), Yusuf, Eren, Ahmet (Okan), Muammer, Ali (Mehmet), Hascan, Alp

İbrahim DALOĞLU

K-Pet 1. Lig’in ilk haftasında Süper Lig’den 1. Lig’e düşen Yeni Boğaziçi ile BTM 1. Lig’den şampiyon yükselen Mesaryaspor arasındaki mücadele başladığı gibi 0-0 skorla tamamlanırken, konuk Mesarya gerek maçın ilk devresinde kaçırdığı penaltı, gerekse maç boyunca sayısız net pozisyonla adeta fırsat tepti.

Maç her iki takımın birbirini kontrolüyle orta alan mücadelesi şeklinde başlarken, konuk Mesarya daha atak göründü.

Dk. 25 Mesarya’nın organize gelişen atağında Yeni Boğaziçi ceza sahas önünde topla buluşan Hascan’ın pasında ceza alanında topla buluşan Eren hafif çapraz pozisyonda şutunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Dk. 25 Mesarya atağında orta alanda topla buluşan Ahmet’in güzel bir ara pasıyla Yeni Boğaziçi ceza sahası içinde topla buluşan Eren, Yeni Boğaziçi defansından Talat’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Hüseyin Eyyüpler penaltıyı verdi. Penaltı kullanan Alp’in vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk. 34 Hızlı gelişen Y. Boğaziçi atağında orta alanda topla buluşan Hakan kaleci Ferhat’ın önde olduğunu görünce şutunu attı ancak top az farkla yandan auta gitti.

Dk.51 ikinci devreye de atak başlayan Mesarya atağında orta alanda topla buluşan Ahmet çalımlarla Yeni Boğaziçi ceza alanı önüne kadar ilerleyerek şutunu attı. Ancak top az farkla üstten auta gitti.

Dk. 53 Bu kez sol kanattan gelişen Mesarya atağında Ali Küçükoğlu’nun ceza alanına yaptığı ortada bomboş pozisyonda Muammer topu kafayla auta attı.

Dk. 80 Mesarya’nın sağdan gelişen atağında Hascan’ın ceza sahasına ortasında bu kez Alp boş pozisyonda kafayla topu auta attı.

Dk. 90+3 Mesarya atağında Muammer’in ceza sahası içinde ortaya bıraktığı top sonrasında oluşan karambolde topu önünde bulan Eren’in vuruşunda top yandan auta gitti. Maçta az sonra tamamlandı. 0-0