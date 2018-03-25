Mesarya farklı başladı

BTM 1. Lig Kırmızı Grup lideri Mesarya ikinci devreye sonuncu Tatlısu Seracılar karşısında aldığı 6 farklı galibiyetle başlarken, Vadili’nin, Geçitkale’yi farklı mağlup etmesinden yararlanan Dörtyol galibi Gaziköy, ikinci sıraya yükseldi. Yıldırım – Serdarlı maçı günün berabere biten tek maçı oldu.
BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP
Dörtyol - Gaziköy 1-5
Vadili - Geçitkale 6-2
Kumyalı - Dipkarpaz 1-3
Yıldırım - Serdarlı 1-1
Mesarya - Tatlısu Seracılar 6-0
BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
10
|
9
|
1
|
0
|
40
|
7
|
33
|
28
|
2.
|
10
|
6
|
2
|
2
|
16
|
13
|
3
|
20
|
3.
|
10
|
6
|
1
|
3
|
31
|
20
|
11
|
19
|
4.
|
10
|
5
|
4
|
1
|
22
|
11
|
11
|
19
|
5.
|
10
|
4
|
2
|
4
|
16
|
23
|
-7
|
14
|
6.
|
10
|
4
|
1
|
5
|
15
|
12
|
3
|
13
|
7.
|
10
|
2
|
4
|
4
|
12
|
20
|
-8
|
10
|
8.
|
10
|
2
|
3
|
5
|
19
|
18
|
1
|
9
|
9.
|
10
|
1
|
2
|
7
|
9
|
26
|
-17
|
5
|
10.
|
10
|
0
|
2
|
8
|
3
|
33
|
-30
|
2