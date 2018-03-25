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Mesarya farklı başladı

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Mesarya farklı başladı
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BTM 1. Lig Kırmızı Grup lideri Mesarya ikinci devreye sonuncu Tatlısu Seracılar karşısında aldığı 6 farklı galibiyetle başlarken, Vadili’nin, Geçitkale’yi farklı mağlup etmesinden yararlanan Dörtyol galibi Gaziköy, ikinci sıraya yükseldi. Yıldırım – Serdarlı maçı günün berabere biten tek maçı oldu.

BTM 1. LİG KIRMIZI GRUP 
Dörtyol - Gaziköy 1-5
Vadili - Geçitkale 6-2
Kumyalı - Dipkarpaz 1-3
Yıldırım - Serdarlı 1-1
Mesarya - Tatlısu Seracılar 6-0
 

BTM 1. Ligi Kırmızı Grup Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MESARYA SK

10

9

1

0

40

7

33

28

2.

GAZİKÖY SK

10

6

2

2

16

13

3

20

3.

GEÇİTKALE GSK

10

6

1

3

31

20

11

19

4.

VADİLİ TÇB SK

10

5

4

1

22

11

11

19

5.

DÖRTYOL SK

10

4

2

4

16

23

-7

14

6.

DİPKARPAZ TÜRK SK

10

4

1

5

15

12

3

13

7.

YILDIRIM SK

10

2

4

4

12

20

-8

10

8.

SERDARLI GB

10

2

3

5

19

18

1

9

9.

KUMYALI SK

10

1

2

7

9

26

-17

5

10.

TATLISU SERACILAR SK

10

0

2

8

3

33

-30

2

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