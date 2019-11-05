Mesarya farkı açtıkça açıyor

K-PET Birinci Ligde puan kayıpsız lider Mesarya takipçilerinin her geçen hafta puan kaybetmeleri ile aradaki puan farkını daha da açıyor

K-PET Birinci Ligde puan kayıpsız lider Mesarya takipçilerinin her geçen hafta puan kaybetmeleri ile aradaki puan farkını daha da açıyor.

Mesarya'nın, Yalova'nın ilk kez mağlup olmasıyla en yakın takipçisi olan Gençler Birliği ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Zirveyi zorlayan takımlardan Yonpaş Dumlupınar 7 haftada, sadece 7 gol atarken, 8. haftada Mormenekşe'ye 8 gol attı.

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Dörtyol düşme hattına gerilerken, Bostancı Bağcıl, Mormenekşe, Esentepe ve Ozanköy'de sıkıntılı bölgede kaldılar.

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında da Halil Turan takımı gibi fark daha da açarken, 9 gollü İlyas'ın 4 gol önünde 13 golle zirvede yer alıyor.

Haftanın Takımı: Lapta

Ligin 2 yeni ekibinin mücadelesinde Lapta, deplasmanda Görneç'i, iyi futbol sonrasında mağlup ederek tırmanışını sürdürürken 6. sıraya kadar tırmandı

Haftanın Futbolcusu: Süleyman Bayır (Maraş)

Maraş zorlu Girne Halk Evi deplasmanından galibiyetle dönerken, golcü kaptan Süleyman Bayır, takımının 2 golüne imza atarak galibiyetin mimarlarından oldu

Haftanın Teknik Adamı: Sedat Devecioğlu (Yonpaş Dumlupınar)

Zirveyi zorlayan takımlardan Yonpaş Dumlupınar'ın gol sıkıntısını çözmek isteyen teknik direktör Sedat Devecioğlu, takımına oynattığı hücum futbolu ile, futbolcularının 8. haftada Mormenekşe'ye 8 gol atmalarını sağladı

Haftanın Kare Ası

Kemal (Ozanköy)

Yusuf (Lapta)

İbrahim Köse (Dumlupınar)

Halil Turan (Mesarya)

Haftanın On Biri

Çağatay (GB)

Yavmi (Maraş)

Çağdaş (Çanakkale)

Ahmet Dölek (Dumlupınar)

Ersal (Ozanköy)

Mustafa Ayker (Mesarya)

İsmail (Lapta)

Selçuk (Çanakkale)

Buğra (Ozanköy)

Bülent (GB)

Ömer (Lapta)

K-PET Birinci Ligde 8. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Gençler Birliği – Dörtyol, 2-0

Esentepe – Mesarya, 1-3

Görneç – Lapta, 1-3

Yonpaş Dumlupınar – Mormenekşe, 8-0

GHE – Maraş, 3-4

Çanakkale – Yalova, 2-1

Karşıyaka – Ozanköy, 0-1



K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 9. Hafta programı şöyle:

9 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Yalova – Gençler Birliği

Mormenekşe – Çanakkale

Karşıyaka – Görneç

Mesarya – GHE

10 Kasım Pazar, Saat 14:30

Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar

Dörtyol – Bostancı Bağcıl

Maraş – Lapta