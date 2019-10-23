Mesarya dolu dizgin

K-PET Birinci Ligde 6. hafta geride kalırken, birebir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup eden lider Mesarya puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Karşıyaka maçını hükmen kazanan Yalova ise namağlup 2. sırada yer alıyor
Girne Halk Evi’nin çıkışının sürdüğü ligde Yonpaş Dumlupınar da üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Gençler Birliği’nin düşüşü ise devam ediyor
K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, Çanakkale ve Ozanköy’ün düşüşü ise devam ediyor
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı yine boş geçmeyen ve 11 gole ulaşan Halil Turan, 6 gollü İlyas’ın önünde açık farkla önde gidiyor
Haftanın Takımı: Mesarya
Lider Mesarya bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup ederken, puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor
Haftanın Futbolcusu: Mete Sağır (Bostancı Bağcıl)
Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, deneyimli futbolcu Mete Sağır oynadığı futbol ve attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan futbolcu oldu
Haftanın Teknik Adamı: Ufuk Fırat (Mormenekşe)
Mormenekşe üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışırken, teknik adam Ufuk Fırat, büyük moral çöküntüsü içerisinde olan takımını Ozanköy deplasmanına iyi hazırlayarak kritik galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Görneç – Girne Halk Evi)
Hüseyin Eyyüpler, büyük çekişme içerisinde geçen ve son bölümünde gerginleşen Görneç – Girne Halk Evi maçında kartlarını da yerinde kullanarak iyi bir yönetim gösterdi
Haftanın Kare Ası
Salih (BB)
Salih (MM)
Ali (GHE)
Halil Turan (Mesarya)
Haftanın On Biri
Athos (GHE)
Emre (Dumlupınar)
Orhan (Mesarya)
Nersin (Esentepe)
Mustafa Çiçekli (GHE)
Cemal (BB)
Mustafa Ayker (Mesarya)
Berke (Dumlupınar)
Kemal (BB)
Emre (MM)
Bekir (GHE)
K-PET Birinci Ligde 6. Haftada alınan sonuçlar şöyle:
Gençler Birliği – Mesarya, 0-2
Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol, 1-0
Karşıyaka – Yalova, 0-3 (Hükmen)
Ozanköy – Mormenekşe, 1-2
Bostancı Bağcıl – Maraş, 3-1
Esentepe – Lapta, 1-0
Görneç – GHE, 0-2
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
6
|
6
|
0
|
0
|
18
|
2
|
16
|
18
|
2.
|
6
|
5
|
1
|
0
|
16
|
2
|
14
|
16
|
3.
|
6
|
4
|
1
|
1
|
7
|
1
|
6
|
13
|
4.
|
6
|
4
|
0
|
2
|
10
|
7
|
3
|
12
|
5.
|
6
|
3
|
2
|
1
|
11
|
7
|
4
|
11
|
6.
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8
|
7
|
1
|
10
|
7.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
9
|
8
|
1
|
8
|
8.
|
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
10
|
-2
|
8
|
9.
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6
|
7
|
-1
|
7
|
10.
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8
|
12
|
-4
|
7
|
11.
|
6
|
1
|
3
|
2
|
5
|
8
|
-3
|
6
|
12.
|
6
|
2
|
0
|
4
|
6
|
10
|
-4
|
6
|
13.
|
6
|
1
|
2
|
3
|
6
|
8
|
-2
|
5
|
14.
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
9
|
-5
|
4
|
15.
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8
|
14
|
-6
|
4
|
16.
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0
|
18
|
-18
|
0
K-PET Birinci Ligde 7. Hafta programı şöyle:
26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Lapta – GHE
Ozanköy – Görneç
Dörtyol – Çanakkale
Maraş – Esentepe
27 Ekim Pazar, Saat 14:30
Yalova – Yonpaş Dumlupınar
Mormenekşe – Karşıyaka
Mesarya – Bostancı Bağcıl