banner255
banner69
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
12 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
226 0
 
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
16 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
397 0
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
22 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
95 0
banner82

Mesarya dolu dizgin

banner27

K-PET Birinci Ligde 6. hafta geride kalırken, birebir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup eden lider Mesarya puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Karşıyaka maçını hükmen kazanan Yalova ise namağlup 2. sırada yer alıyor

Mesarya dolu dizgin
banner267

K-PET Birinci Ligde 6. hafta geride kalırken, birebir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup eden lider Mesarya puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Karşıyaka maçını hükmen kazanan Yalova ise namağlup 2. sırada yer alıyor

Girne Halk Evi’nin çıkışının sürdüğü ligde Yonpaş Dumlupınar da üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Gençler Birliği’nin düşüşü ise devam ediyor

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, Çanakkale ve Ozanköy’ün düşüşü ise devam ediyor

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı yine boş geçmeyen ve 11 gole ulaşan Halil Turan, 6 gollü İlyas’ın önünde açık farkla önde gidiyor

Haftanın Takımı: Mesarya

Lider Mesarya bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup ederken, puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor

Haftanın Futbolcusu: Mete Sağır (Bostancı Bağcıl)

Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, deneyimli futbolcu Mete Sağır oynadığı futbol ve attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan futbolcu oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ufuk Fırat (Mormenekşe)

Mormenekşe üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışırken, teknik adam Ufuk Fırat, büyük moral çöküntüsü içerisinde olan takımını Ozanköy deplasmanına iyi hazırlayarak kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Görneç – Girne Halk Evi)

Hüseyin Eyyüpler, büyük çekişme içerisinde geçen ve son bölümünde gerginleşen Görneç – Girne Halk Evi maçında kartlarını da yerinde kullanarak iyi bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Salih (BB)

Salih (MM)

Ali (GHE)

Halil Turan (Mesarya)

Haftanın On Biri

Athos (GHE)

Emre (Dumlupınar)

Orhan (Mesarya)

Nersin (Esentepe)

Mustafa Çiçekli (GHE)

Cemal (BB)

Mustafa Ayker (Mesarya)

Berke (Dumlupınar)

Kemal (BB)

Emre (MM)

Bekir (GHE)

K-PET Birinci Ligde 6. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Gençler Birliği – Mesarya, 0-2

Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol, 1-0

Karşıyaka – Yalova, 0-3 (Hükmen)

Ozanköy – Mormenekşe, 1-2

Bostancı Bağcıl – Maraş, 3-1

Esentepe – Lapta, 1-0

Görneç – GHE, 0-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MESARYA SK

6

6

0

0

18

2

16

18

2.

YALOVA SK

6

5

1

0

16

2

14

16

3.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

6

4

1

1

7

1

6

13

4.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

6

4

0

2

10

7

3

12

5.

GİRNE HALK EVİ

6

3

2

1

11

7

4

11

6.

MARAŞ GSK

6

3

1

2

8

7

1

10

7.

GÖRNEÇ KSK

6

2

2

2

9

8

1

8

8.

MORMENEKŞE GBSK

6

2

2

2

8

10

-2

8

9.

ESENTEPE KKSK

6

2

1

3

6

7

-1

7

10.

KARŞIYAKA ASK

6

2

1

3

8

12

-4

7

11.

DÖRTYOL SK

6

1

3

2

5

8

-3

6

12.

LAPTA TBSK

6

2

0

4

6

10

-4

6

13.

OZANKÖY SK

6

1

2

3

6

8

-2

5

14.

BOSTANCI BAĞCIL SK

6

1

1

4

4

9

-5

4

15.

ÇANAKKALE TSK

6

1

1

4

8

14

-6

4

16.

DOĞANCI SK

6

0

0

6

0

18

-18

0

K-PET Birinci Ligde 7. Hafta programı şöyle:

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Lapta – GHE

Ozanköy – Görneç

Dörtyol – Çanakkale

Maraş – Esentepe

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Yalova – Yonpaş Dumlupınar

Mormenekşe – Karşıyaka

Mesarya – Bostancı Bağcıl

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.