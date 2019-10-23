Mesarya dolu dizgin

K-PET Birinci Ligde 6. hafta geride kalırken, birebir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup eden lider Mesarya puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Karşıyaka maçını hükmen kazanan Yalova ise namağlup 2. sırada yer alıyor

K-PET Birinci Ligde 6. hafta geride kalırken, birebir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup eden lider Mesarya puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor. Karşıyaka maçını hükmen kazanan Yalova ise namağlup 2. sırada yer alıyor

Girne Halk Evi’nin çıkışının sürdüğü ligde Yonpaş Dumlupınar da üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Gençler Birliği’nin düşüşü ise devam ediyor

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, Çanakkale ve Ozanköy’ün düşüşü ise devam ediyor

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı yine boş geçmeyen ve 11 gole ulaşan Halil Turan, 6 gollü İlyas’ın önünde açık farkla önde gidiyor

Haftanın Takımı: Mesarya

Lider Mesarya bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup ederken, puan kayıpsız dolu dizgin yoluna devam ediyor

Haftanın Futbolcusu: Mete Sağır (Bostancı Bağcıl)

Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, deneyimli futbolcu Mete Sağır oynadığı futbol ve attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan futbolcu oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ufuk Fırat (Mormenekşe)

Mormenekşe üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışırken, teknik adam Ufuk Fırat, büyük moral çöküntüsü içerisinde olan takımını Ozanköy deplasmanına iyi hazırlayarak kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hüseyin Eyyüpler (Görneç – Girne Halk Evi)

Hüseyin Eyyüpler, büyük çekişme içerisinde geçen ve son bölümünde gerginleşen Görneç – Girne Halk Evi maçında kartlarını da yerinde kullanarak iyi bir yönetim gösterdi

Haftanın Kare Ası

Salih (BB)

Salih (MM)

Ali (GHE)

Halil Turan (Mesarya)

Haftanın On Biri

Athos (GHE)

Emre (Dumlupınar)

Orhan (Mesarya)

Nersin (Esentepe)

Mustafa Çiçekli (GHE)

Cemal (BB)

Mustafa Ayker (Mesarya)

Berke (Dumlupınar)

Kemal (BB)

Emre (MM)

Bekir (GHE)

K-PET Birinci Ligde 6. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

Gençler Birliği – Mesarya, 0-2

Yonpaş Dumlupınar – Dörtyol, 1-0

Karşıyaka – Yalova, 0-3 (Hükmen)

Ozanköy – Mormenekşe, 1-2

Bostancı Bağcıl – Maraş, 3-1

Esentepe – Lapta, 1-0

Görneç – GHE, 0-2

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci Ligde 7. Hafta programı şöyle:

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Lapta – GHE

Ozanköy – Görneç

Dörtyol – Çanakkale

Maraş – Esentepe

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Yalova – Yonpaş Dumlupınar

Mormenekşe – Karşıyaka

Mesarya – Bostancı Bağcıl